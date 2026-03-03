Huawei proyecta crecimiento en América Latina en medio de tensiones entre EE.UU. y China

Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina, reveló que la marca reportó un crecimiento regional de hasta 5% en 2025 y anticipó que la adopción de 5G superará el 50% en los próximos tres años. También adelantó que preparan el camino hacia el 6G y que reforzarán su apuesta por la inteligencia artificial en la región.

En un contexto global marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina y el Caribe, aseguró que Perú y el resto de países de la región se encuentran en una etapa decisiva para acelerar su despliegue de 5G y consolidar su transformación digital.

Durante un encuentro con medios en el marco del Mobile Congress en el que participó RPP, el ejecutivo destacó que América Latina creció entre 4% y 5% el último año, por encima del promedio global de la compañía, y calificó al 2025 como el segundo mejor año en la historia de Huawei en términos de ingresos.

Perú y la brecha del 5G

Zhou explicó que, mientras en China la cobertura 5G alcanza al 95% de la población, en América Latina la penetración de dispositivos 5G es menor al 30% y la proporción de estaciones 5G frente a 4G ronda apenas el 25%.

En el caso peruano, donde el despliegue aún es incipiente, el ejecutivo estimó que los próximos tres a cinco años serán clave. Proyectó que la región podría superar el 50% de adopción 5G hacia 2027 o 2028 si se mantiene un ritmo sostenido de inversión.

Además, subrayó la necesidad de soluciones adaptadas a zonas rurales, un punto especialmente relevante para Perú. Huawei viene desarrollando estaciones base simplificadas de menor costo para localidades pequeñas, con el objetivo de hacer viable la conectividad en comunidades de baja densidad poblacional.

El factor geopolítico: presión y resiliencia

Consultado sobre la presión de Estados Unidos contra la tecnología china en América Latina, Zhou reconoció que el escenario internacional es complejo, pero sostuvo que Huawei ha aprendido a operar en entornos de alta incertidumbre.

“El entorno geopolítico cambia constantemente, pero el negocio sigue creciendo en la región”, señaló, al tiempo que destacó que más del 70% de los empleados de Huawei en América Latina son trabajadores locales.

El ejecutivo afirmó que la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China responde a dos grandes polos de innovación global, especialmente en inteligencia artificial, pero consideró que los países latinoamericanos deben tomar decisiones en función de sus propios intereses económicos.

“Cada país debe evaluar qué tecnología le genera mayor valor para su industria y su población”, indicó.

IA y 6G: lo que viene

En otro momento, Zhou aseguró que la inteligencia artificial ya está impactando en sectores públicos y privados de América Latina, con más de 20 clientes regionales adoptando soluciones empresariales de IA. En paralelo, anticipó que el estándar de 6G podría definirse en 2029 y que los primeros despliegues comerciales se darían hacia 2030.

Para la región, incluido Perú, el desafío —según el ejecutivo— será combinar regulación, inversión y planificación de largo plazo para no quedar rezagado en la próxima ola tecnológica.