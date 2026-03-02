Barcelona vs. Atlético: ¿a qué hora y dónde ver el partidazo por vuelta de semifinales de la Copa del Rey?

Se viene un partidazo. Esta semana, Barcelona juega de local contra el Atlético en lo que será una de las llaves (vuelta) de semifinales por la Copa del Rey 2025-26.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó el lugar "fantástico" en el que está su equipo, "peleando" por lo que quiere en la Copa del Rey, en la que encara la una ventaja de 4-0 sobre Barcelona, donde su conjunto necesitará “jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y determinación, sobre todo".

"Cuando uno empieza la pretemporada, (dices) ojalá estemos en el mes de febrero o marzo peleando por todo. Y, cuando estamos en marzo peleando, en LaLiga un poco lejos, es verdad, pero bien en la Copa del Rey y en la Champions, aparece ese escenario de temor, posibilidades, de si va bien o mal… Estamos fantásticos en el lugar que estamos", sostuvo el DT del Atlético en conferencia de prensa.

¿Cómo llegan Barcelona y el Atlético a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

En la previa, los 'colchoneros' vienen de vencer 1-0 a Real Oviedo en LaLiga, en tanto que los blaugranas llegan de golear 4-1 al Villarreal.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Atlético en vivo por semifinales de Copa del Rey 2026?

El partido está programado para el martes 3 de marzo en el Camp Nou. El recinto, temporalmente, tiene una capacidad para 55,000 espectadores debido a remodelaciones.

🔊 Hansi Flick: "Debemos creer. Sabemos que es difícil, porque jugamos contra un equipo que es fantástico y que nos hizo mucho daño en el último partido. Pero creo que podemos hacerlo" pic.twitter.com/jF3oAYMF6l — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 2, 2026

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético de Madrid en vivo por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

En Perú, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo por TV y streaming?

El partiod de Barcelona contra el Atlético será transmitido por las señales de América TV, América TVGO,, D Sports, DGO, TVE La1 y RTVE Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Atlético de Madrid: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

