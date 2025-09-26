Irán y Rusia firman un acuerdo para construir cuatro centrales nucleares en suelo iraní

Estos acuerdos entre Teherán y Moscú se producen poco antes del restablecimiento de sanciones de Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear, en un proceso puesto en marcha por Alemania, Reino Unido y Francia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Irán y Rusia firmaron este viernes un acuerdo para la construcción de cuatro plantas nucleares por 25.000 millones de dólares en el sur de la República Islámica.

La Agencia de la Energía Atómica de Irán informó del acuerdo firmado entre la compañía Hormoz y la corporación estatal rusa Rosatom para la construcción de las cuatro plantas en Sirik, en la sureña provincia de Hormozgan.

La firma de hoy se produce después de que Rusia e Irán cerrasen el miércoles en Moscú un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní.

Ese acuerdo fue firmado por el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, y el vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami.

Tras los ataques israelíes y estadounidenses de junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes, Rusia expresó inmediatamente su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares.

Restablecimiento de sanciones contra Irán

Estos acuerdos entre Teherán y Moscú se producen poco antes del restablecimiento de sanciones de Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear, en un proceso puesto en marcha por Alemania, Reino Unido y Francia (E3).

Estos tres países consideran que Irán no ha cumplido con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, y que Estados Unidos abandonó en 2018.

Tras la salida estadounidense del pacto, la República Islámica ha acelerado paulatinamente su programa nuclear y ahora cuenta con 408 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel necesario para desarrollar armas atómicas.

El E3 ha ofrecido a Irán una prórroga si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU -suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio-, informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos, pero no han llegado a un acuerdo.