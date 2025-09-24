Últimas Noticias
Moscú y Teherán firman memorando para construcción de nuevas centrales nucleares en Irán

Después de los ataques israelíes y estadounidenses de junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes, Rusia expresó inmediatamente su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rusia e Irán firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, recibió en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, tras lo que firmaron el documento bilateral.

"El documento describe las medidas específicas para implementar este proyecto en Irán", explica la nota publicada en el portal oficial de Rosatom.

Después de los ataques israelíes y estadounidenses de junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes, Rusia expresó inmediatamente su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares.

La reunión de hoy tuvo lugar en la sede de la corporación atómica estatal y se enmarca en la visita de la delegación iraní para participar en el foro de la Semana Mundial Atómica, que se celebrará en Moscú entre el 25 y el 28 de septiembre y está dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

Los organizadores esperan acoger a más de 100 países y, en esos días, se prevé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear.

Ya ha sido confirmada la asistencia del vicepresidente iraní, Mohammed Eslami, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Negociaciones en marcha desde agosto

En agosto, el director de la agencia estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, adelantó que ambos países estaban negociando acerca de la construcción de plantas nucleares modulares en la república islámica.

"Las negociaciones están en marcha. Espero que tarde o temprano se cierren los acuerdos", subrayó entonces Lijachov a la televisión pública rusa.

Eslami, también director de la Organización de Energía Atómica de Irán, adelantó el lunes que Moscú y Teherán firmarían un acuerdo en los próximos días para la construcción de nuevas plantas.

Según la agencia IRNA, el acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.

Informes RPP

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
