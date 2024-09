Kamala Harris vs. Donald Trump: esta es la mecánica de las elecciones en EE.UU. a pocas horas del debate

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La candidata a la Presidencia de Estados Unidos Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump debatirán este martes 10 setiembre. Será el primer debate en el que la vicepresidenta y el exmandatario se verán cara a cara en un encuentro en el que las reglas de juego están dadas.

Tras lanzar una moneda al aire, Trump escogió tener la última palabra en los 90 minutos de debate, mientras que la candidata demócrata eligió el podio de la derecha de las pantallas para discutir con el empresario neoyorquino.



El excanciller Miguel Rodríguez Mackay explica mas detalles del esperado encuentro previo a las elecciones del 5 de noviembre:



"El tema de los micrófonos cerrados ha sido acordado para el debate entre los dos candidatos; sin embargo, ahora con el micro cerrado parece que él se siente un poco desencajado y le hubiesen quitado el arma letal con la que fue exitoso frente a Joe Biden", dijo Rodríguez Mackay a RPP.

¿Donald Trump o Kamala Harris?, ¿el impredecible expresidente o la primera mujer de ascendencia afroamericana y surasiática en llegar a la vicepresidencia en la Casa Blanca? ¿Quién ganará las elecciones? Muchos piensan que el triunfo será del candidato con más votos, pero en Estados Unidos no siempre es así.

La votación presidencial es indirecta, es decir que el presidente y vicepresidente no son elegidos por el voto ciudadano, los millones de estadounidenses registrados para votar eligen al ganador por medio del Colegio electoral.

La población designa a los representantes del colegio, un organismo formado por 538 electores o delegados provenientes de los 48 estados mas Washington DC .

¿Quiénes son los electores o delegados?

Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos, Demócrata y Republicano. El número de delegados de cada estado es proporcional al número de su población y cada estado tiene tantos delegados como miembros del Congreso. Por ejemplo, California y Texas, que son los estados con más población de Estados Unidos, tendrán 55 y 38 delegados respectivamente

El candidato que obtiene más votos en un estado se queda, por defecto, con todos los votos del colegio electoral de ese lugar en Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses si votan por uno de los candidatos, pero son los votos del colegio electoral los que finalmente cuentan.



“Al final para ganar las elecciones se suma el número de delegados; en el 2016, Hillary Clinton obtuvo más de tres millones de votos a nivel nacional, pero perdió la elecciones con Trump porque él tuvo más delegados", explicó a RPP el internacionalista Ariel Segal.

Para que un candidato sea proclamado ganador necesita 270 votos del colegio electoral de un total de 538 delegados, es decir una mayoría simple o la mitad mas 1.

Pero ¿qué pasaría si ninguno de los candidato consigue los 270 delegados del colegiado? En ese caso los 435 congresistas de la cámara elegirán al presidente y los 100 senadores asignaran al vicepresidente, pero esto ocurrió una sola vez en la historia de este país, en 1824 con la elección de John Quincy Adams (Partido Whig) como presidente

Los residentes en territorios no incorporados como Puerto Rico y Guam no votan en las elecciones presidenciales y por lo tanto no tienen representación en el colegio electoral. Además, a diferencia del Perú, en donde las elecciones son obligatorias y se realizan en días no laborables, en Estados Unidos el voto es voluntario y, desde 1845, las elecciones se celebran el martes después del primer lunes de noviembre ya que el martes no era considerado un día clave en el sector agrario del siglo XIX.