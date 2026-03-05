Últimas Noticias
Suben a 123 los muertos y a 683 los heridos en cuatro días de ataques de Israel en Líbano

Camiones de transporte pesado transportan tanques israelíes por una carretera cerca de la frontera con Líbano en la Alta Galilea, norte de Israel.
Camiones de transporte pesado transportan tanques israelíes por una carretera cerca de la frontera con Líbano en la Alta Galilea, norte de Israel. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En las últimas horas, las autoridades de Líbano han informado de varios nuevos ataques, que han causado una veintena más de fallecidos.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 123 y el de heridos a 683, al cumplirse este jueves cuatro días del inicio de los ataques, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Según un escueto comunicado emitido por la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, "el balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo, hasta la tarde del jueves, 5 de marzo, subió a 123 fallecidos y 683 heridos".

En las últimas horas, las autoridades han informado de varios nuevos ataques, que han causado una veintena más de fallecidos que en la última actualización de víctimas esta tarde.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, aunque la madrugada de este jueves alcanzó también por primera vez en este conflicto el campamento de refugiados palestinos de Bedawi, en el norte del país.

La ofensiva comenzó después de que el grupo chií libanés atacara el norte del Estado judío la noche del domingo al lunes.

Este es el peor estallido de violencia desde la entrada en vigor de un cese de hostilidades entre ambos países hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo el Estado judío siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, generalmente contra presuntos objetivos de Hezbolá.

Líbano Israel Guerra en Medio Oriente

