Kira Alcarraz niega agresión a trabajador del SAT: "Jamás lo he golpeado, eso es mentira"

La congresista Kira Alcarraz sostuvo que está dispuesta a asumir la investigación en la Comisión de Ética parlamentaria, por supuestamente agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien intervino su vehículo en medio de un operativo rutinario; sin embargo, rechazó haber agredido o golpeado al servidor del SAT.

"Jamás lo he golpeado, eso es mentira, eso es mentira, en imágenes hay que verlo bien mi amor, el señor sube la sube la cámara y yo lo que hago es bajarle la cámara, no golpearlo, él me va a tener que probar más bien en qué momento lo he agredido, en qué momento lo he golpeado", declaró Alcarraz a la prensa.

Previamente, la parlamentaria señaló que quienes "pasan a Ética tienen que ser investigados y ahí es donde van a determinar pues si es culpable o no es culpable".

"Ustedes la mayoría me conoce al menos 4 años y saben cuál es mi forma de hablar. Nunca les he faltado el respeto, siempre ha sido coloquialmente", sostuvo.

Los hechos

En enero pasado, la congresista no agrupada, fue denunciada ante la Policía Nacional por presuntamente agredir a un trabajador del SAT durante un operativo realizado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según la nota policial a la que accedió RPP, el trabajador intervenía un vehículo con orden de captura por deuda tributaria cuando la parlamentaria, quien viajaba como acompañante, cuestionó el procedimiento y aseguró que la deuda no le correspondía.

De acuerdo con la denuncia, la legisladora se habría acercado al trabajador, le arrebató el celular con el que registraba la intervención y lo abofeteó.