Acusado de atropello masivo durante celebración del Liverpool en mayo enfrenta cargos por lesiones y conducción peligrosa

Paul Doyle (53 años), el hombre acusado de atropellar contra la multitud del Liverpool durante la celebración de la Premier League en mayo pasado, enfrentará 24 cargos adicionales determinados por la Liverpool Crown Court (la Corte de Liverpool), informó Sky News.

Según el portal británico, Doyle ya había sido acusado de siete cargos en mayo, pero la fiscalía -tras revisión de pruebas- ha decidido añadir estos 24, relacionados con lesiones a bebés (uno de seis meses y otro de siete).

En total son 31 cargos relacionados con 29 víctimas, de edades comprendidas entre seis meses y 77 años.

"Doyle se enfrenta ahora a 18 cargos por intento de causar lesiones corporales graves, nueve cargos por causar lesiones corporales graves con intención, dos cargos por herir con intención, un cargo por conducción peligrosa y un cargo por alteración del orden público", apuntó Sky News.

Más de 130 personas, incluidos niños, resultaron heridas cuando Doyle habría atropellado con un vehículo Ford Galaxy a los aficionados del Liverpool que estaban celebrando el título de liga el pasado 27 de mayo.

Doyle fue detenido inmediatamente después del incidente, ocurrido en la calle Water Street, en pleno centro de Liverpool.

Programan nueva audiencia

En la audiencia realizada este 14 de agosto, Doyle no presentó declaración alguna sobre los cargos en su contra, pero si se conectó virtualmente y llorando en la audiencia cuando le solicitaron su identificación, informó BBC.

Según el medio británico, el abogado de Doyle sostuvo que su cliente "sólo había visto los detalles de los nuevos cargos poco antes de la audiencia y no había tenido oportunidad de leer las nuevas declaraciones de los testigos".

Por lo tanto, la defensa del acusado solicitó más tiempo para analizar los nuevos cargos, lo cual fue admitido por tribunal de Liverpool. La siguiente audiencia está programada para el 4 de septiembre.