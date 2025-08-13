Alianza Lima vs U Católica en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular la ida de los octavos de la Copa Sudamericana?

Conoce cómo seguir en directo el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador desde Matute por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en vivo se enfrentan este miércoles en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ buscarán adelantarse en la serie de cara al choque de vuelta. ¿Cómo ver desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.

El equipo de Gorosito aseguró su boleto para los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar al Gremio con un global de 3-1, ello gracias a un épico empate en Brasil. Al frente está la U Católica de Ecuador, el cual avanzó a esta instancia tras ubicarse en el primer lugar del grupo B del certamen y preservando el invicto.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), con sede en La Victoria y aforo para 33 mil asistentes. El choque está programado para las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 9:30 p.m.



En Chile, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 2:30 a.m. (14 de agosto)

En Italia, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 2:30 a.m. (14 de agosto)

En Francia, el partido Alianza Lima vs U Católica de Ecuador inicia a las 2:30 a.m. (14 de agosto)



¿Dónde ver el Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima vs U Católica de Ecuador podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Alianza Lima vs U Católica de Ecuador?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: alineaciones posibles

Alineación posible de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alineación posible de Universidad Católica de Ecuador: Rafael Romo; G. Anangonó, L. Cangá, M. Sevillano, E. Mejía; L. Moreno, D. Clavijo, M. Díaz; A. Londoño, M. Alonso; B. Palacios.