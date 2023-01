El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), ofrece un discurso ante el Parlamento hoy, durante su investidura, en Brasília (Brasil). | Fuente: EFE

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este domingo un fuerte alegato en defensa del medioambiente en su primer discurso en el cargo y prometió acabar con la deforestación ilegal en la Amazonía y proteger a los pueblos indígenas.

"No podemos admitir que (la Amazonía) sea una tierra sin ley, no vamos a tolerar la degradación del medioambiente que tanto mal ha hecho a nuestro país", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores, en un pronunciamiento ante el Congreso, en Brasilia.

Lula da Silva, de 77 años, manifestó que Brasil "puede estar en la primera línea global" y que, para ello, iniciará "una transición energética adecuada" que tenga por objetivo "eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero".

"Brasil no necesita deforestar para aumentar su frontera agrícola", insistió.

En los cuatro años de gestión del ya expresidente Jair Bolsonaro, defensor de la explotación de minerales y madera en reservas indígenas, los datos de deforestación e incendios se han disparado en el mayor bosque tropical del planeta.

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en su ceremonia de investidura en el Parlamento hoy, en Brasília (Brasil). | Fuente: EFE

Lula da Silva subrayó que los brasileños pueden vivir "sin derribar" los árboles o "sin invadir los biomas", aunque al mismo tiempo dijo que incentivarán la regularización de tierras para su uso productivo sostenible.

Asimismo, salió en defensa de los pueblos indígenas, que según diversas organizaciones ecologistas han sido abandonados por la anterior administración.

Según Lula da Silva, "nadie conoce mejor" los bosques "que quien estaba aquí en tiempos inmemoriales", en alusión a los pueblos originarios, y dejó entrever que retomará la demarcación de tierras indígenas, paralizadas durante los cuatro años de mandato de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña.

"Cada tierra demarcada es una nueva área medioambiental (...) Vamos a revocar todas las injusticias contra los pueblos indígenas", sentenció.

Uno de los 37 ministerios que tendrá el Ejecutivo de Lula da Silva será el de Pueblos Indígenas, que liderará la activista y diputada Sônia Guajajara, una de las líderes indígenas más reconocidas en el ámbito internacional.

Luiz Inácio Lula da Silva promete alcanzar "deforestación cero" en la Amazonia | Fuente: AFP

"Victoria de la democracia"

Lula da Silva celebró este domingo la "victoria de la democracia" que le permitió ganar las elecciones de octubre, a pesar de las "amenazas" de la ultraderecha que aún no acepta su triunfo.

"Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña", declaró Lula da Silva ante el Parlamento, en su primer discurso después de haber jurado como nuevo presidente de Brasil.

"Fue la democracia la gran victoriosa", que "superó" las "más violentas amenazas a la libertad del voto", apuntó en alusión a la campaña contra el sistema de votación desatada por el ahora expresidente Jair Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de octubre.

Bolsonaro no solo no ha reconocido todavía la victoria de Lula da Silva, sino que además el pasado viernes viajó hacia Estados Unidos y no asiste a la ceremonia de toma de posesión del líder progresista, quien sostuvo en su discurso que durante el proceso electoral tuvo que enfrentar además "la más abyecta campaña de mentiras".

También dijo que su investidura le pone un "fin al autoritarismo" y pidió, en medio de los aplausos de la mayoría de los legisladores, "democracia para siempre".

Lula da Silva asumió este domingo la Presidencia de Brasil por tercera vez, después de haber gobernado en dos periodos consecutivos, entre 2003 y 2010.

La ceremonia de investidura se celebra bajo estrictas medidas de seguridad, debido a amenazas de activistas del bolsonarismo más radical que exigían un golpe militar para mantener al líder de la ultraderecha en el poder.

En el Parlamento, estaban presentes delegaciones de medio centenar de países y todo el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Entre los asistentes, figuran el rey de España, Felipe IV, y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Paraguay, Mario Abdo Benítez, Uruguay, Luis Lacalle Pou; Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

(Con información de EFE)

