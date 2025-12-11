Disfrazada y con peluca: así escapó de Venezuela María Corina Machado para llegar a Oslo y recibir el Nobel de la Paz

La lideresa opositora María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, para recibir el Premio Nobel de la Paz, otorgado por su “defensa de la democracia” en Venezuela.

Machado arribó a la capital noruega esta madrugada, tras un peligroso viaje de más de dos días, que incluyó un desplazamiento en bote desde Venezuela hasta la isla de Curazao.

Al respecto, el periódico estadounidense The Wall Street Journal reveló cómo fue el escape de la nobel de la paz de Venezuela, que inició el pasado lunes por la tarde.

Según el diario, aquel día, la opositora al chavismo salió del suburbio de Caracas, donde lleva un año escondida, hasta un pueblo pesquero costero, donde la esperaba una lancha.

Durante el traslado, Machado utilizó un disfraz y peluca, para poder sortear hasta diez controles militares. En todo momento, la lideresa opositora estuvo acompañada por dos personas de confianza, de acuerdo con el citado medio.

“Durante 10 horas angustiosas, Machado y dos personas que la ayudaban a escapar pasaron por diez puestos de control militares, evitando ser capturadas en cada ocasión, antes de llegar a la costa a medianoche”, indicó The Wall Street Journal, que citó como fuente a “una persona cercana a la operación”.

“Descansó unas horas, antes de la siguiente etapa de su viaje: un peligroso viaje a través del mar Caribe hasta Curazao. Ella y sus dos acompañantes partieron en una típica lancha de pesca de madera a las cinco de la mañana, con fuertes vientos y mar picado que los ralentizaron”, agregó.



Coordinación con EE.UU.

Según The Wall Street Journal, el plan de escape incluyó una llamada al Ejército de Estados Unidos, a fin de que estén al tanto del desplazamiento de Machado y no ataquen el barco.

“El grupo hizo una llamada importante al Ejército estadounidense antes de partir, advirtiendo a las fuerzas estadounidenses en la región sobre los ocupantes de la embarcación. Estados Unidos ha bombardeado más de 20 embarcaciones similares en los últimos tres meses, matando a más de 80 personas a las que acusa de tráfico de drogas”, refirió el diario.

“La administración Trump estaba al tanto de la operación, según personas familiarizadas con el asunto, pero se desconocía el alcance de su participación”, añadió el periódico.

De Curazao a Oslo

The Wall Street Journal refiere que Machado llegó a Curazao alrededor de las 3:00 p.m. del martes, donde la recibió “un contratista privado especializado en extracciones”.

“Agotada por el largo viaje, Machado se registró en un hotel y pasó la noche. (...) Al amanecer en Curazao, un avión ejecutivo proporcionado por un socio de Miami despegó de la isla con destino a la capital noruega”, refirió el diario estadounidense.

El viaje entre Curazao y Noruega no fue directo, ya que se tuvo que hacer una escala técnica en Estados Unidos. Según la agencia EFE, el avión llegó al Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado estadounidense de Maine.

“La última parte del viaje, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, concluyó cerca de la medianoche en la capital noruega”, refirió la mentada agencia de noticias.

