¿Se prepara EE.UU. para interceptar más petroleros ante las costas de Venezuela?

Donald Trump anunció el último miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela. | Fuente: EFE

Los datos entregados por el Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones a seis superpetroleros que, según documentos internos de PDVSA y datos de monitoreo de buques, cargaron crudo recientemente en Venezuela, y a cuatro venezolanos, incluidos tres familiares de la primera dama del país, Cilia Flores.

Se desconoce si los buques recientemente sancionados se encuentran entre los que serán interceptados.

La incautación del miércoles se produce después de que Estados Unidos, en los últimos meses, haya llevado a cabo más de 20 ataques contra lo que afirma son narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos.

Expertos señalan que los ataques podrían ser ataques extrajudiciales ilegales, mientras que Estados Unidos afirma estar protegiendo a los estadounidenses de los cárteles de la droga que ha calificado de organizaciones terroristas.

Nuevas incautaciones de buques podrían tener como objetivo apretarle las tuercas financieras a Maduro, según una fuente informada sobre la política estadounidense hacia Venezuela.

“Una política continua de confiscaciones causaría una fuerte disminución de la capacidad importadora de Venezuela, hundiendo al país en una nueva recesión”, afirmó Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, consultado por el diario New York Times.

En 2012, Venezuela obtenía alrededor de 120.000 millones de dólares anuales de las exportaciones de petróleo, en comparación con el nivel actual de cerca de 21.000 millones de dólares, según el economista.

Maduro ha alegado que el aumento de tropas estadounidenses busca derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros del país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La nueva táctica estadounidense se centra en las actividades de la llamada flota fantasma de petroleros que transporta petróleo sancionado a China, el mayor comprador de crudo de Venezuela e Irán.

Un mismo buque suele realizar viajes separados en nombre de Irán, Venezuela y Rusia, añadieron las fuentes.

La incautación del petrolero, de nombre Skipper, provocó que al menos un transportista suspendiera temporalmente los viajes de tres cargamentos recién cargados, que totalizaban casi 6 millones de barriles de Merey, el producto estrella de exportación de Venezuela, según las fuentes.

"Los cargamentos acababan de embarcarse y estaban a punto de zarpar hacia Asia", declaró un ejecutivo comercial involucrado en el comercio y envío de petróleo venezolano.

"Ahora los viajes están cancelados y los petroleros esperan en la costa venezolana, ya que es más seguro hacerlo".

EE. UU. y sus objetivos de vigilancia

Las fuerzas estadounidenses monitoreaban petroleros en el mar y algunas embarcaciones en puertos venezolanos, ya sea en reparación o carga, y esperaban a que zarparan hacia aguas internacionales antes de tomar medidas, según una de las fuentes.

En el período previo a la incautación del Skipper, previamente sancionado por su comercio de petróleo con Irán, las fuerzas estadounidenses intensificaron la vigilancia de las aguas cercanas a Venezuela y la vecina Guyana, según otra fuente.

En la Casa Blanca, Leavitt indicó que se esperaba que el buque incautado zarpara hacia un puerto estadounidense donde el gobierno pretende incautar su cargamento de petróleo mediante un proceso legal formal.

El momento de nuevas incautaciones dependería en parte de la rapidez con la que se pudieran coordinar los puertos para recibir los buques incautados para la descarga de petróleo, según una de las fuentes.

Muchos de los buques de la flota paralela que transportan petróleo sancionado son antiguos, su propiedad es poco conocida y navegan sin una cobertura de seguro de primer nivel. Esto haría que muchos puertos se mostraran reacios a recibirlos.

Otro buque, el Seahorse, sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por sus vínculos comerciales con Rusia en el comercio de petróleo, fue monitoreado en noviembre por un buque de guerra estadounidense y detenido brevemente antes de zarpar hacia Venezuela, según una de las fuentes.

Si bien el gobierno venezolano describió la incautación estadounidense como "un acto de piratería internacional", especialistas legales afirmaron que no se ajusta a dicha definición según el derecho internacional.

"Dado que la captura fue avalada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería", declaró Laurence Atkin-Teillet, especialista en piratería y derecho del mar de la Facultad de Derecho de Nottingham, Reino Unido.

"El término piratería en este contexto parece ser retórico o figurativo, más que un uso legal", comentó.