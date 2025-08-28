Pedro Castillo pide a Betssy Chávez terminar con huelga de hambre que acata hace seis días

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez, exministra y expremier de su Gobierno, que deponga la huelga de hambre que acata desde hace seis días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y que ha puesto en riesgo su salud.

"Hago un llamado a la doctora Betssy Chávez Chino para que deponga su actitud, su medida de lucha, de huelga de hambre, indicándole que al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un campo santo con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente", expresó Castillo durante la audiencia en el marco del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Con anterioridad, el exmandatario había mostrado su respaldo y solidaridad a Chávez Chino en su protesta contra los supuestos "actos de corrupción" en el mencionado establecimiento penitenciario.

"Mi solidaridad. Fuerza doctora [Betssy Chávez], fuerza compatriotas. El Perú tiene que abrir los ojos porque hemos estado cegados, hay necesidad. El Perú necesita, urgente, un desparasitante y un purgante", expresó en su momento el exjefe de Estado.

Betssy Chávez cumple huelga de hambre seca desde el 23 de agosto

La expresidenta del Consejo de Ministros cumple una huelga de hambre seca desde el 23 de agosto, en protesta a un “incumplimiento” por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de extraerla por razones de seguridad del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Mediante un consentimiento informado con el membrete del área de Salud Penitenciaria del penal, Chávez Chino afirma que adoptó esta decisión de manera “libre, voluntaria y consciente”.

En un documento del 25 de agosto, Chávez aseguró que el INPE ha incumplido con la extracción conjunta de ella y otras dos internas, "vulnerando nuestra seguridad personal por defender a una gestión que trabaja conjuntamente con Sendero Luminoso desde el Pabellón".

Consciente de los riesgos que pueden acarrear su protesta, Chávez informó que ha rechazado "cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital". Asimismo, solicitó que se le brinden solo medidas de acompañamiento y alivio de síntomas (cuidados paliativos), "siempre con respeto a mi dignidad".