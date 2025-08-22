INPE se pronuncia sobre pedido de cambio de penal para Betssy Chávez: "Solicitud debe ser presentada por la interna"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se pronunció nuevamente por la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Como se sabe, la también excongresista, a través de una carta que se hizo pública el último martes, anunció que había decidido retomar y radicalizar su huelga de hambre en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde está actualmente recluida.

Chávez Chino sostuvo que esa decisión respondía a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”, entidad adscrita al Ministerio de Justicia "y que responde directamente a Dina Ercilla Boluarte Zegarra”.

Tras hacerse pública la carta, el parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-VP) anunció que "más de 20 congresistas" presentaron un documento al Instituto Nacional Penitenciario, al "Ministerio de Justicia , Corte Suprema y Defensoría del Pueblo para el inmediato traslado de Betssy Chávez a un centro penitenciario dónde no corra riesgo su vida". Dicho establecimiento, según el documento, es el penal de mujeres Virgen de Fátima de Chorrillos.

Ante esta situación, el INPE indicó este viernes que dicha solicitud "debe ser presentada exclusivamente por la interna ante la institución para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado".

Asimismo, "respecto a la denuncia formulada por la interna sobre presuntas amenazas contra su integridad", el instituto señaló que se realizó una investigación administrativa que determinó que "no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal".

Betssy Chávez levantó su huelga de hambre

Respecto a la huelga de hambre anunciada por Chávez Chino, el pasado miércoles, el INPE indicó que la interna “levantó su huelga de hambre absoluta” y que aproximadamente a las 11:30 de la mañana “decidió ingerir alimentos”.

A través de un comunicado, la entidad penitenciaria precisó que, de acuerdo con el informe médico realizado aquel día, la exfuncionaria se “encuentra con signos vitales estables”.

“Cabe señalar que ayer, 19 de agosto del presente, a las 06:30 horas, la interna Chávez Chino fue llevada al tópico para la evaluación física, tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado, manifestando que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día”, detalló el INPE en el documento.

Asimismo, manifestó que la exjefa del Consejo de Ministros realizó ese mismo día sus actividades con normalidad, permaneciendo en el patio del pabellón con sus compañeras, además de recibir la visita de su abogado.