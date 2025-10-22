México confirma arresto en Cuba de Zhi Dong Zhang, el capo chino del tráfico de fentanilo a EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de México confirmó este miércoles la detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, señalado por ser uno de los principales traficantes de fentanilo en el país y hacia Estados Unidos.



Según informaron fuentes de seguridad mexicanas a EFE, se está a la espera de que sea enviado a México por las autoridades cubanas.



Por ahora, agregaron estas fuentes, las autoridades no cuentan con una fecha de su traslado a México pero indicaron que están en contacto con el Gobierno de La Habana.



Zhi Dong Zhang, alias 'Brother Wang', había escapado en julio de 2025 de un arresto domiciliario en la Ciudad de México, donde se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional.



El operador chino, que es investigado en EE.UU. por contrabandear fentanilo, se encontraba en arresto domiciliario mientras esperaba su proceso de extradición a Estados Unidos.



Dong Zhang estaba acusado de lavado por unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Cartel de la Fiscalía General de la República de México con el anuncio de "se busca" a Zhi Dong ZhangFuente: FGR México

Deportado desde Rusia a Cuba

Según fuentes oficiales, días después de su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso.



Posteriormente, fue deportado a Cuba, donde fue arrestado. México ha iniciado acciones diplomáticas para asegurar su regreso y que enfrente la justicia.



En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Zhang con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



La investigación reveló que Zhang operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, con vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.



La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por la fuga de Zhang, señalando posibles irregularidades en el proceso judicial que permitieron su escape.



Esta miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana evadió confirmar la detención de Dong Zhang y precisó que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que informará sobre el caso.