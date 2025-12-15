Migrante, musulmán y padre: la historia del "héroe" de Sídney que desarmó a un tirador en atentado que dejó 16 muertos

Tiene 43 años, dos hijos, una frutería y el coraje suficiente para desarmar a un tirador que disparaba. Se llama Ahmed al Ahmed, pero se ha inmortalizado en la prensa internacional como el "héroe de la Playa Bondi", después de que redujera a uno de los atacantes del tiroteo más sangriento en décadas en Australia, en el que murieron al menos 16 personas murieron el domingo 14 de diciembre en una de las playas más emblemáticas del país.

Fue justo en el instante en que el arma recula tras el gatillazo y antes de que el tirador pueda volver a apuntar, cuando Ahmed al Ahmed, cubierto segundos antes entre dos vehículos, se abalanzó por la espalda contra uno de los tiradores de la "playa de Bondi", el domingo 14 de diciembre.

En menos de cuatro segundos, rodeó el cuello del asesino con la mano derecha, mientras con la izquierda le arrebató el arma. Ya con el rifle en sus manos, apuntó al tirador. Nunca disparó. El atacante se levantó del suelo, antes de caminar hacia atrás, lento, dubitativo, tal vez incrédulo de la escena, como millones de personas que la verían después en internet.

Tras la retirada del atacante, Ahmed levantó los brazos para indicar a la Policía que no era el tirador y apoyó el arma en un árbol. Un hombre de las mismas características y vestimenta del que se alcanza a apreciar en el video viral, trascendió en una televisión nacional tras el ataque. Fue entonces cuando se confirmó la identidad del ciudadano australiano, que emigró desde siria en 2006.

El ministro del Interior, Tony Burke afirmó que el hombre de 43 años, dueño de una frutería y padre de dos hijos, había recibido un disparo en el hombro, aunque su familia aclararía después que fueron dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en la mano. Jozay Alkanji, primo de Ahmed, aseguró que el herido ya había tenido una cirugía inicial y que podría necesitar más.

"Es un héroe", sintetizó el padre de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, en una entrevista con la cadena australiana 'ABC News', en la que detalló que su hijo había servido en la policía.

"Cuando vio gente tirada en el suelo y sangre, rápidamente su conciencia lo impulsó a atacar a uno de los terroristas y quitarle su arma", expresó el padre de Ahmed.

"Es un héroe de la vida real"

A las afueras del hospital St. George comenzaron a llegar desconocidos para manifestar su apoyo a Ahmed. Misha y Verónica Pochuev acudieron con su hija de siete años a dejar una ofrenda floral para Ahmed.

"Mi marido es ruso, mi padre es judío, mi abuelo es musulmán. No se trata solo de Bondi, se trata de todas las personas", señaló Verónica.

Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, informó en redes sociales de una visita a Ahmed al hospital.

"Ha sido lo peor de la humanidad en un acto terrorista. Pero también hemos visto un ejemplo de lo mejor de la humanidad en Ahmed Al Ahmed"

"Es un héroe de la vida real. Anoche, su increíble valentía, sin duda, salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista con un enorme riesgo personal", escribió Minss, acompañado de una foto del encuentro en el que se aprecia a Ahmed recostado sobre almohadas con el brazo izquierdo enyesado.

Albanese secundó los elogios a Ahmed: "Lo que hemos visto en las últimas 24 horas ha sido lo peor de la humanidad en un acto terrorista. Pero también hemos visto un ejemplo de lo mejor de la humanidad en Ahmed Al Ahmed", declaró a la cadena estatal ABC News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también vitoreó a Ahmed al describirlo como "una persona muy, muy valiente".

Mientras Ahmed se recupera de los impactos de bala en el hospital, una campaña de recolección de fondos creada para él ha superado los 1,5 millones de dólares australianos (744.000 dólares estadounidenses).

La iniciativa de la plataforma GoFundMe supero el millón en un solo día, catapultado por la donación del multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quien contribuyo con 99.999 dólares australianos.

Yomna Touni, de 43 años, permaneció durante horas en los alrededores del hospital St. George como voluntaria de una organización benéfica dirigida por musulmanes que también recauda fondos para Ahmed. "La intención es recaudar la mayor cantidad de dinero posible para su pronta recuperación", aseguró a la agencia de noticias Reuters.

Australia planea endurecer las leyes de posesión de armas

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este lunes la disposición de su gabinete para endurecer la ya estricta legislación sobre armas, así como para elaborar un registro nacional con el fin de estudiar la cantidad de armas permitidas por licencia y el tiempo de validez de las mismas.

“El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias. Entre ellas, se incluye la necesidad de leyes de armas más estrictas”, declaró Albanese.

Algunas de estas reformas incluirían restricciones a las licencias de duración indefinida o límites al número de armas que puede poseer una sola persona y a los tipos de armas legales, incluidas las modificaciones. El Gobierno evalúa también permisos restringidos a los ciudadanos australianos.

"Si no eres granjero, no te dedicas a la agricultura, ¿por qué necesitas estas armas tan potentes que ponen en peligro al público"

"Las circunstancias de la gente pueden cambiar (...) Las personas pueden radicalizarse con el paso del tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas", declaró el primer ministro a la prensa antes de la reunión del gabinete.

Las propuestas de Albanese se anunciaron después de que las autoridades revelaran que el presunto agresor de mayor edad había tenido una licencia de armas durante una década y había acumulado sus seis armas legalmente.

Las medidas anunciadas representarían una actualización significativa del histórico acuerdo nacional sobre armas de fuego, que prácticamente prohibió los rifles de tiro rápido después de que un hombre armado matara a 35 personas en Tasmania en 1996.

"Si no eres granjero, no te dedicas a la agricultura, ¿por qué necesitas estas armas tan potentes que ponen en peligro al público y hacen que la vida sea peligrosa y difícil para la Policía de Nueva Gales del Sur?", cuestionó el primer ministro, Chris Minns.

La violencia estalló al final de un día de verano, cuando miles de personas acudieron a Bondi Beach, un icono de la vida cultural australiana. Cientos de ellos se reunieron para el evento 'Janucá junto al Mar', que celebra el inicio de la festividad judía con comida, pintura facial y un zoológico interactivo. Albanese calificó la masacre como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación.

La Policía australiana identificó el lunes a los tiradores como un padre de 50 años y su hijo de 24. Al menos 16 personas han muerto por el tiroteo. Los judíos representan alrededor de 150.000 de los 27 millones de habitantes de Australia, y se estima que alrededor de un tercio vive en los suburbios del este de Sídney, incluida Bondi.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró haber advertido a Albanese de que el apoyo de Australia al Estado palestino alimentaría el antisemitismo en el país.