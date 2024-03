Miles de israelíes piden la renuncia de Benjamin Netanyahu: "Las manifestaciones terminaron, las protestas acaban de comenzar"

Miles de personas se manifestaron la noche del sábado en la ya conocida como plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, capital de Israel, exigiendo un acuerdo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para la liberación de los 134 rehenes que siguen en manos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre.



Una protesta paralela, también en el área de las calles Kaplan y Begin, donde se ubica el Ministerio de Defensa, demandó el fin del Gobierno de Netanyahu y elecciones anticipadas.



"Ya (han pasado) 176 días, 4.224 horas", dijo en la manifestación Shira Elbag, madre de la rehén Liri Elbag. "Escucho a Liri gritar ¡Mamá, sálvame. Mamá, me está haciendo daño!. 176 días (y) 4.224 horas en las que no he pegado ojo debido a los pensamientos y el miedo por lo que están viviendo Liri y los demás rehenes", añadió.



Se espera que mañana se retomen en El Cairo las negociaciones para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes, según informó el sábado el canal egipcio Al Qahera News TV, citando una fuente de seguridad. Ayer, la Oficina de Netanyahu anunció haber aprobado el envió de una delegación israelí en los próximos días.



"Mi cuerpo regresó del cautiverio, pero mi alma permaneció allí en Gaza", dijo por su parte en la protesta Raz Ben Ami, rehén liberada tras 54 días de cautiverio el pasado 29 de noviembre, durante la única tregua en la que 105 rehenes fueron liberados por 240 presos palestinos.



"(Pero) no puedo volver a una vida sin mi querido esposo Ohad y el padre de nuestras hijas. No puedo aceptar la idea de que mi Ohad y otros 133 rehenes hayan quedado atrás, en medio del terrible sufrimiento de Gaza", añadió.



Desde febrero, Israel y Hamás intentan mediante conversaciones indirectas -con mediadores de Qatar, Egipto y EEUU- alcanzar un acuerdo de tregua sin éxito, ya que Hamás exige el "fin integral" del conflicto, el retorno de los desplazados al norte del enclave y el inicio de la reconstrucción; mientras que Netanyahu se niega a terminar la ofensiva hasta alcanzar "la victoria total" contra Hamás.



Se anuncian más protestas en Israel

El Foro Empresarial de Israel, que aglutina a las 200 firmas más grandes del país y la mayoría de los trabajadores del sector privado, anunció este domingo que da carta blanca a sus empleados para ausentarse del trabajo y acudir a las protestas antigubernamentales de esta semana.



"Esta es una emergencia para Israel y a aquellos que estén interesados se les debe permitir participar en el acto democrático", indicó el foro, que garantizó que no habrá sanciones para los trabajadores que acudan a las protestas que tendrán lugar en Jerusalén por cuatro días consecutivos.



Además, decenas de empresas tecnológicas, pujante sector bandera de la economía israelí, también han dicho que sus empleados pueden unirse a las protestas sin sanciones.



Grupos de la sociedad civil y familias de rehenes comenzarán esta tarde de domingo una protesta de cuatro días frente a la Knéset (Parlamento israelí) para exigir al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a la clase política un acuerdo para liberar a todos los secuestrados por Hamas en Gaza y la convocatoria de nuevas elecciones.

La policía llevó a cabo más de una decena de arrestos durante las protestas de la noche del 30 de marzo en Israel.

Los manifestantes comenzarán a las 18.15 horas una marcha por el barrio de Givat Ram -donde se encuentran las estructuras del poder de Israel- hasta la Knéset, donde planean acampar durante cuatro días, en los que también se celebrarán protestas nocturnas.



Entre los oradores que participan en las protestas se incluyen el jefe de la oposición Yair Lapid; familiares de víctimas y rehenes de Hamás; así como Moshe Radman, uno de los líderes de las protestas contra la reforma judicial que coparon las calles de Israel todo 2023, un movimiento que ahora se funde con el de las familias de los cautivos para pedir elecciones anticipadas en el país.



Anoche, decenas de miles de personas participaron en protestas masivas en todo el país, mientras las manifestaciones semanales de las familias de los rehenes en Tel Aviv dieron un giro dramático cuando los oradores llamaron a los asistentes a "salir a las calles" y unirse a los manifestantes antigubernamentales en el corazón de la ciudad.



Hasta ahora, ambos colectivos mantenían protestas semanales cada sábado, pero por separado, ya que hasta ahora las familias preferían reclamar solo un acuerdo de liberación de rehenes, sin más connotaciones políticas.



"Las manifestaciones terminaron, las protestas acaban de comenzar", tuiteó el portavoz del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, Haim Rubinstein



La policía llevó a cabo anoche más de una decena de arrestos y desplegó cañones de agua para dispersar las protestas en Tel Aviv, donde algunos manifestantes bloquearon las principales carreteras.



También hubo enfrentamientos con la policía en Jerusalén, donde unos 200 manifestantes rompieron las barreras policiales para manifestarse a unos 100 metros de la residencia oficial del primer ministro; así como frente a su casa de vacaciones particular en Cesárea, en la costa mediterránea, donde le pidieron en ambos casos que dimitiera. (Con información de EFE)