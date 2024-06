Ministro español negó haber llamado "drogadicto" a Javier Milei y dice que parecía estar medicado

El ministro español de Transportes, el socialista Óscar Puente, negó que llamase "drogadicto" al presidente de Argentina, Javier Milei, y comentó que, al verlo en su día por televisión, "parecía un hombre que podía haber tomado una medicación, alguna cosa".



Sin embargo, opinó: Si, sin consumir drogas, el mandatario "oye voces" o "entra en esa especie de trances de manera espontánea y sin ningún tipo de inducción externa, pues chico, el problema es más grave, es más serio".



Puente se expresa así en una entrevista en el programa satírico 'Hora Veintipico', de la cadena radiofónica española SER, que se emite este lunes, aunque fue grabada el pasado viernes, cuando Milei estaba en Madrid en viaje privado.

En mayo pasado, Puente desencadenó una polémica al sugerir la "ingesta de sustancias" por parte de Milei, lo que dio lugar a un primer enfrentamiento diplomático entre los Gobiernos argentino y español desde que el presidente sudamericano tomara posesión, el 10 de diciembre de 2023.



La crisis se profundizó después de que Milei aludiera el 19 de mayo en Madrid a la esposa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, como "corrupta". España retiró a su embajadora de Buenos Aires tras pedirle que se disculpara, sin que lo hiciera.

Puente y Milei

Asegura Puente que cuando habló de Milei, en cierta forma le estaba elogiando porque, señala, es "un tipo que dice lo que piensa y eso hoy es un activo, un valor, porque la gente valora no tanto lo que se dice, sino la correlación que hay entre lo que se dice y lo que el personaje piensa".



"Yo, a Milei siempre he estado dispuesto a concederle un margen como a cualquier gobernante. Este señor llega a una Argentina en una situación muy difícil (....) y él no es el responsable de la situación actual en su totalidad, aunque ahora en una pequeña parte sí", afirma el ministro español.



Al respecto, sostiene que decir que ya no hay inflación en Argentina es porque "las medidas que ha adoptado (Milei) en los pocos meses que lleva gobernando lo que están haciendo es paralizar completamente la economía", apunta Puente, y asegura que el déficit argentino también ha desaparecido porque el Estado ha dejado de pagar.



Puente también censura que el gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por la política conservadora Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), concediera a Milei la Medalla Internacional de esta región española.



"Es un acto de provocación de los de los habituales de Ayuso", que es "una provocadora nata", según Puente.

Milei en España

La presidenta madrileña se reunió con Milei el viernes pasado, en el segundo viaje privado de Milei a España desde que es presidente, sin que tampoco en esta ocasión se entrevistara con ninguna autoridad nacional española.



En un discurso tras recibir la Medalla Internacional, Milei atacó a Sánchez y aludió, sin nombrarlos, a su esposa y un hermano del gobernante español investigados por presuntos casos de corrupción, además de calificar a la justicia social como "aberrante", entre otras ideas.

EFE