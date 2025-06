Rumbo a Piura: Manolo Rojas es el primer enviado de RPP a viaje desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El humorista Manolo Rojas, integrante de Los Chistosos, emprendió un viaje a la región Piura como parte del programa especial Nuestra Tierra, de RPP. Visiblemente emocionado, compartió sus primeras impresiones antes de partir hacia el departamento norteño, donde resaltarán las tradiciones, la gastronomía y la calidez del norte peruano.

“Me informan que soy el primero de RPP que está viajando por este nuevo aeropuerto. Estoy impresionado, es muy moderno”, señaló Rojas, destacando la infraestructura y el trabajo realizado en la zona. “Esperemos que eso continúe y que siempre sea así, con seguridad, no solo para los peruanos, también para los turistas. Tenemos que dar buena imagen al mundo”, agregó.

Durante su llegada, saludó con entusiasmo a los fans que se acercaron a verlo y adelantó que permanecerá dos días en la región. “Espero abrazar a la gente, agradecer la sintonía de los oyentes de RPP, pasarla bonito y divertirme trabajando”, expresó.

Sobre su visita a Piura, Manolo Rojas no ocultó su entusiasmo por la calidez de su gente y la reconocida gastronomía local. Aunque confesó que debe cuidarse debido a su condición de diabético, comentó con humor: “Todo lo que me gusta no puedo comer, pero a veces me castigo un poquito. Allá se puede disfrutar de pescado fresco, del mar al plato”.

Además de recorrer Catacaos y Chulucanas, el comediante destacó su interés por reencontrarse con amigos en la zona y seguir la ruta del papa León XIV que, antes de ser elegido en el Vaticano, llegó a esta ciudad como vicario en la iglesia local en 1985, siendo su primera misión en Perú; por lo que esta experiencia que, según dijo, lo llena de alegría. "Vamos con mucho cariño, a mostrar lo lindo de Nuestra Tierra”, concluyó.

