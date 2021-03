Vacuna AstraZeneca/Oxford | Fuente: EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy no ceder ante el pánico y volvió a recomendar a los países que cuentan con la vacuna de AstraZeneca que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra la COVID-19.



"Por supuesto que debemos hacer un seguimiento de todo lo que ocurre, pero no hay motivos de pánico. Nosotros recomendamos que los países continúen vacunando con AstraZeneca", declaró la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, en relación a los casos de trombosis en Europa que se han relacionado con esta vacuna.



Los datos analizados por la organización indican que esos casos corresponden a lo que ocurriría de forma natural en la población en general en un periodo dado.



"La gente sufre de eventos tromboembólicos que provocan muertes cada día, la cuestión es si esto tiene que ver con la vacuna. Los expertos han analizado los datos y hasta el momento no hemos encontrado una asociación con la vacuna", comentó.



"No hay ninguna muerte documentada que se haya relacionado con alguna de las vacunas contra la COVID-19", aseguró Swaminathan.



La directora general adjunta de la OMS para Acceso a Medicinas y Vacunas, Mariángela Simao, señaló que "no parece que haya más casos (de trombosis o embolias) de los que se podría esperar para el periodo específico entre la población en general en la Unión Europea o en el Reino Unido".



Frente a las dudas que han surgido, algunos países europeos han optado en los últimos días por suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca.



Otros han detenido la vacunación con dos lotes específicos fabricados en este continente y que se consideran sospechosos.



En una rueda de prensa en la que dominaron las preguntas sobre esta cuestión, Simao sostuvo que parar de utilizar sea la vacuna de AstraZeneca u otras es un riesgo mayor frente a la gravedad de la pandemia, que ha causado en un año la muerte de más de 2,6 millones de personas.



Según los datos de la OMS, los casos confirmados de COVID-19 en el mundo han aumentado un 11 % en la última semana.



Las expertas de la OMS insistieron en que detener temporalmente la vacunación con AstraZeneca es únicamente una medida de prevención que ciertos gobiernos han preferido tomar.



Consideraron que esto demuestra que se está haciendo un seguimiento farmacológico estricto de la vacunación para detectar eventuales efectos secundarios graves.



Simao sostuvo que no se ha recibido información que haga referencia a eventos tromboembólicos de países fuera de Europa donde también se está inoculando la vacuna de AstraZeneca.



Esta compañía, que desarrolló su vacuna con la Universidad de Oxford, ha cerrado acuerdos con fabricantes de vacunas de la India y Corea del Sur que también están produciendo su preparado y exportándolo a distintas partes del mundo.



Para hacer una evaluación de esta situación se reunirá mañana el Comité Asesor de la OMS sobre Seguridad de vacunas.



La farmacéutica AstraZeneca emitió hoy un comunicado en el que afirma que se han examinado los datos de seguridad de más de 17 millones de personas que recibieron su vacuna en la Unión Europa y el Reino Unido y que esta información "no ofrece ninguna prueba de un riesgo mayor" de eventos tromboembólicos.



La compañía precisó que en total se han registrado quince casos de trombosis venosa profunda y veintidós de embolia pulmonar entre los vacunados hasta el pasado día 8, "una cifra que es muy inferior a lo que podríamos encontrar naturalmente en una población de esta magnitud".

