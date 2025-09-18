Últimas Noticias
Países latinoamericanos deben apuntar a la unidad ante nuevos retos y escenarios del "nuevo mundo", dice autor español Pedro Baños

Países de Latinoamérica deben apuntar a la unidad frente al
"No cuentan con nosotros y de cierto modo nos estamos convirtiendo y sobre todo (Perú) en el nuevo almacén para ser depredados por unos y por otros", indicó.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En RPP, el analista político expuso la necesidad de la comunidad hispana de adaptarse a estos escenarios y expresó su preocupación por la falta de figuras políticas capaces y aceptadas en nuestras sociedades.

El analista geopolítico español Pedro Baños se encuentra en Lima para presentar sus obras "La encrucijada mundial" y "Geohispanidad", donde plantea reflexiones sobre la reconfiguración del poder global y el papel de la hispanidad.

En diálogo con RPP, el autor destacó la necesidad de entender en profundidad este nuevo escenario internacional, donde fenómenos como la inteligencia artificial y la biotecnología están redefiniendo la realidad. 

"Estamos viviendo un mundo muy complejo, que además todo se acelera de una manera impresionante, como nunca (...) La transformación de la inteligencia artificial va a cambiar completamente la sociedad. Muchísimos empleos van a desaparecer", afirmó.

También mencionó que, a pesar de la competencia entre potencias como Estados Unidos y China, es vital que la comunidad latinoamericana e hispana apunte a la unidad y tome conciencia de su potencial y recursos.

"Es muy importante que tendamos a esa unidad; pero lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos de quién somos y de lo que podríamos llegar a constituir en este nuevo puzzle geopolítico que verdaderamente se está creando en el mundo", indicó.

Adaptación al "nuevo mundo"

Baños también expuso la necesidad de la comunidad hispana de adaptarse a un "nuevo mundo", al margen de sus líderes. Así, reconoció la popularidad de algunos líderes globales como Xi Jinping y Vladímir Putin; pero expresó su preocupación por la falta de figuras políticas capaces y aceptadas en las sociedades hispanas.

"El problema es que nos estamos enfrentando a otro mundo y lo primero que debemos tener son políticos carismáticos, capacitados, personas verdaderamente cultas, que sepan enganchar al pueblo en realidad para que le sigan y carecemos de ellos", aseguró.

El analista apuntó que este escenario puede combatir negativamente a una visión distinta de los países sudamericanos en el "nuevo mundo", en el que nos convertimos en una especie de "almacén" debido a la gran cantidad de recursos.

"No cuentan con nosotros y de cierto modo nos estamos convirtiendo y sobre todo (Perú) en el nuevo almacén para ser depredados por unos y por otros. Estamos hablando aquí de plata, de oro, de cobre, de litio (...) Se van a convertir en el gran almacén para ser utilizado por parte de unos y de otros, salvo que estemos unidos de alguna forma, precisamente, y lo primero es estar unidos", mencionó.

