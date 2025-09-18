Últimas Noticias
Donald Trump: "Vladímir Putin realmente me ha decepcionado" porque "está matando a mucha gente"

Trump participa de una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. 
Trump participa de una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense dijo haber pensado que resolver la guerra de Ucrania "sería más fácil" por su relación con el presidente ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "le ha decepcionado", pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo, pero "está matando a mucha gente".

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", apuntó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense dice que pensó que la guerra en Ucrania "sería uno de los conflictos más fáciles" de resolver, pero -apuntó- "nunca se sabe en la guerra" y "suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba".

Al ser preguntado por los periodistas por qué le ha decepcionado, el republicano aseguró que Putin "está matando a mucha gente" y dejando morir a mucha otra: "Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos".

Primer ministro británico dice estar trabajando junto a EE.UU. para "poner fin a la matanza en Ucrania"

Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para "poner fin a la matanza en Ucrania" y recordó que "en los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN".

"Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero", alegó Starmer desde su residencia de campo de Chequers, a unos 60 km de Londres, que ha sido el escenario del segundo día de la visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.

