Apagón total de internet en Irán en medio de las masivas protestas que se extienden por todo el país

| Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las autoridades iraníes imponen un corte nacional de internet mientras las manifestaciones por la crisis económica adquieren un tono político y se expanden a todas las provincias, con al menos 45 muertes reportadas y amenazas internacionales en el horizonte.

Irán experimenta un apagón total de internet este jueves, coincidiendo con el duodécimo día de protestas masivas que comenzaron por la crisis económica, pero que ahora desafían directamente al régimen islámico.

Las restricciones digitales, confirmadas por la plataforma NetBlocks, buscarían controlar el flujo de información en un momento crítico, mientras las manifestaciones se extienden a 111 ciudades y todas las 31 provincias del país.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto en los enfrentamientos, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con cientos de heridos y más de 2.000 arrestos.

El príncipe exiliado Reza Pahlavi ha impulsado las protestas con llamados a acciones coordinadas, y el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de intervenciones si se intensifica la represión.

Origen y expansión de las protestas

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

"El detonante de las protestas, la repentina depreciación de la moneda y el malestar económico general", según informa The Guardian, han dificultado que el gobierno atienda las quejas de los manifestantes.

El movimiento se ha descentralizado, sin una figura central, y ha alcanzado ciudades como Babol, Mashhad, Isfahán y la isla de Kish, donde videos verificados por cadenas como la BBC y la agencia Reuters muestran multitudes cantando eslóganes antigubernamentales.

En regiones kurdas, siete grupos políticos convocaron una huelga general, cerrando comercios en docenas de ciudades. En la provincia meridional de Fars, manifestantes derribaron la estatua del excomandante Qassem Suleimani.

Impacto de la crisis económica

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El precio promedio de los alimentos ha aumentado más del 70 % desde el año pasado, y el de los medicamentos, aproximadamente un 50 % en el mismo período.

El gobierno anunció el fin de un tipo de cambio subsidiado para los importadores, una medida que ya ha disparado el precio de los alimentos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió moderación en la gestión de las manifestaciones. "Debe evitarse cualquier comportamiento violento o coercitivo", declaró Pezeshkian en su sitio web, instando al diálogo y la escucha de las demandas del pueblo.

Sin embargo, el gobierno ha culpado de los problemas a factores externos, principalmente las sanciones, y ha ofrecido modestas ayudas económicas que no han detenido las protestas.

Algunas manifestaciones en Irán piden la caída del ayatolá, el líder supremo de nación islámica.
Represión y violencia en las calles

El miércoles fue el día más sangriento, con 13 manifestantes muertos, según IHR. "La evidencia demuestra que el alcance de la represión es cada día más violento y extenso", declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Medios oficiales reportan al menos 21 muertes, incluidas fuerzas de seguridad, y ataques como el apuñalamiento de un coronel de policía en las afueras de Teherán y un asalto a una estación en Chenaran que dejó cinco fallecidos.

En Kermanshah, cortes de energía precedieron la intensificación de la represión. Videos verificados por la BBC y CNN muestran incendios en edificios vinculados a la televisión estatal en Isfahán y multitudes bloqueando carreteras en Teherán, con cánticos como "Muerte a Jameneí", "Muerte a la República Islámica" y "Esta es la última batalla, Pahlaví volverá".

Rol de Reza Pahlavi y amenazas internacionales

El príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi ha intentado llenar el vacío de liderazgo, e instó a los iraníes a dar gritos este jueves desde sus ventanas a las 20:00 hora local. 

"Con base en su respuesta, anunciaré los próximos llamados a la acción", declaró Pahlavi en un video ampliamente compartido.

Videos de protestas muestran cánticos en su apoyo, aunque su nivel de respaldo es incierto.

Donald Trump repitió amenazas de intervención. "Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, lo cual suelen hacer durante sus disturbios (tienen muchos disturbios), si lo hacen, les vamos a golpear muy duro", dijo Trump en una entrevista. 

El papel de los bazaaris 

Este movimiento es el más grande en tres años, aunque no alcanza el tamaño de las manifestaciones "Mujer, Vida, Libertad" de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

Difiere en que comenzó con bazaaris (comerciantes iraníes), tradicionalmente leales al régimen, y se entrelaza con divisiones étnicas. 

"Durante más de 100 años de historia iraní, los bazaaris han sido actores clave en todos los principales movimientos políticos de Irán", explicó Arang Keshavarzian, profesor de la Universidad de Nueva York. 

El nivel de la crisis económica ha superado las lealtades de los bazaaris hacia el régimen islámico y hoy son parte relevante de las protestas. 


