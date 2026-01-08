Apagón total de internet en Irán en medio de las masivas protestas que se extienden por todo el país

Irán experimenta un apagón total de internet este jueves, coincidiendo con el duodécimo día de protestas masivas que comenzaron por la crisis económica, pero que ahora desafían directamente al régimen islámico.

Las restricciones digitales, confirmadas por la plataforma NetBlocks, buscarían controlar el flujo de información en un momento crítico, mientras las manifestaciones se extienden a 111 ciudades y todas las 31 provincias del país.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto en los enfrentamientos, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con cientos de heridos y más de 2.000 arrestos.

El príncipe exiliado Reza Pahlavi ha impulsado las protestas con llamados a acciones coordinadas, y el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de intervenciones si se intensifica la represión.



Origen y expansión de las protestas



Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

"El detonante de las protestas, la repentina depreciación de la moneda y el malestar económico general", según informa The Guardian, han dificultado que el gobierno atienda las quejas de los manifestantes.

El movimiento se ha descentralizado, sin una figura central, y ha alcanzado ciudades como Babol, Mashhad, Isfahán y la isla de Kish, donde videos verificados por cadenas como la BBC y la agencia Reuters muestran multitudes cantando eslóganes antigubernamentales.



En regiones kurdas, siete grupos políticos convocaron una huelga general, cerrando comercios en docenas de ciudades. En la provincia meridional de Fars, manifestantes derribaron la estatua del excomandante Qassem Suleimani.

El miércoles fue el día más sangriento, con 13 manifestantes muertos, según IHR. "La evidencia demuestra que el alcance de la represión es cada día más violento y extenso", declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Impacto de la crisis económica

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El precio promedio de los alimentos ha aumentado más del 70 % desde el año pasado, y el de los medicamentos, aproximadamente un 50 % en el mismo período.

El gobierno anunció el fin de un tipo de cambio subsidiado para los importadores, una medida que ya ha disparado el precio de los alimentos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió moderación en la gestión de las manifestaciones. "Debe evitarse cualquier comportamiento violento o coercitivo", declaró Pezeshkian en su sitio web, instando al diálogo y la escucha de las demandas del pueblo.

Sin embargo, el gobierno ha culpado de los problemas a factores externos, principalmente las sanciones, y ha ofrecido modestas ayudas económicas que no han detenido las protestas.