Papa León XIV compartió fotografías con torta por su cumpleaños número 70

El papa León XIV celebró este domingo su cumpleaños número 70, el primero desde que asumió el cargo en mayo último.

A través de su cuenta de Instagram, el sumo pontífice compartió una fotografía en la que se le ve con la torta por su onomástico.

Celebración

La fecha animó a miles de fieles a acudir a la Plaza de San Pedro para acompañarle en este día, aprovechando que debía aparecer por la ventana del Palacio para el rezo del Ángelus mariano.

El sumo pontífice agradeció las felicitaciones recibidas por su cumpleaños y saludó a numerosas delegaciones del mundo entre ellas a la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú en Chiclayo, provincia en la que fue obispo.

“Les envío un afectuoso saludo a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos de Italia y de diversos países, especialmente a los de Villa Alemana y Valparaíso (Chile); de la Arquidiócesis de Mwanza (Tanzania); y de Humpolec (República Checa); y a los peruanos de la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo”, indicó.