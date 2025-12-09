Aviones F-18 estadounidenses entraron en espacio aéreo de Venezuela por 40 minutos, según Miami Herald

Dos aviones de combate F-18 estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano este martes al mediodía, sobrevolando el Golfo de Venezuela durante aproximadamente 40 minutos, reportó el diario Miami Herald (MH).



De acuerdo al medio estadounidense, los aviones, que volaban en formación, se ubicaron a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela.

Además, indicó que miles de personas siguieron su trayectoria en línea a través de aplicaciones como FlightRadar24, donde se observó un patrón en forma de lazo sobre el golfo.

Los cazas mantuvieron una altitud de alrededor de 25 000 pies antes de dirigirse al norte y salir del área, indica el diario



La trayectoria cubrió zonas entre los estados Zulia y Falcón, regiones clave por sus reservas petroleras en el Lago de Maracaibo -uno de los mayores cuerpos de agua dulce del continente, con estimados de 150 000 millones de barriles de crudo- y refinerías como Amuay y Cardón.

Las estelas de vuelo se registraron sobre aguas del Golfo de Venezuela, entre La Guajira (Zulia) y Coro (Falcón), áreas importantes para la pesca y el transporte de hidrocarburos, reportó el MH.



Este incidente ocurre en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona, capaz de operar docenas de cazas. Como parte de la Operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha desplegado entre 15 000 y 16 000 efectivos cerca de aguas venezolanas.

Washington indica que la operación busca combatir el narcotráfico, mientras Caracas la considera preparativos para otras acciones.



Venezuela cuenta con sistemas de defensa aérea, incluyendo baterías S-300VM de origen ruso, desplegadas en batallones que cubren Caracas y áreas industriales clave. El país ha activado alertas militares en respuesta al incremento de actividad en la región.



La zona afectada es estratégica: Zulia comparte frontera con Colombia y es uno de los estados más poblados; Falcón alberga refinerías esenciales para el suministro nacional de combustibles. Maracaibo cuenta con la Base Aérea Rafael Urdaneta, donde recientemente se inspeccionaron instalaciones.

Días antes, la Fuerza Aérea Venezolana reportó la interceptación de una aeronave no identificada en el estado Apure, con transpondedor apagado y sin plan de vuelo, que fue obligada a aterrizar por tres cazas F-16.