Bomberos combaten un incendio forestal en el pueblo de Reboredo, Vila Pouca de Aguiar, Portugal | Fuente: AFP

Portugal enfrentó este domingo enormes incendios forestales mientras se elevaron las temperaturas de manera aguda el fin de semana.

En el área de Mafra, unos 40 km al norte de Lisboa, se produjo un incendio que suscitó el despliegue de cerca de 400 bomberos en la región.

Los residentes trataron de frenar el avance de las llamas rociando con mangueras sus jardines, mientras el fuego arrasó con bosques vecinos, según imágenes de televisión.

Una casa de retiro que aloja 30 personas fue evacuada como medida de precaución, dijo en la emisora Renascenca el comandante Paulo Santos de la Autoridad de Protección Civil.

Además, otros grandes incendios se reportaron en la zona norte y central de Portugal, adonde se movilizaron más de 1.000 bomberos.

En la ciudad central de Ourén, la rivera de un río también fue evacuada por precaución y dos personas sufrieron por inhalación de humo, según un funcionario de emergencias citado por la agencia Lusa.

Alerta ante aumento de temperatura

El fin de semana se decretó la alerta en zonas centrales y norteñas de Portugal ante "los elevados aumentos de temperatura" hasta más de 40 grados centígrados, que se esperan hasta por lo menos hasta el martes, según el instituto meteorológico.





Portugal, que aún no se repone de la muerte de cientos de personas en los incendios fatales de 2017, fue azotada a comienzos de julio por una serie de incendios provocados por las altas temperaturas.

Desde comienzo de año, más de 58.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas, de acuerdo con datos todavía provisionales del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF).

Nueva ola de calor

Entre tanto, el sudeste de Francia también sufrió nuevos incendios este domingo con 200 hectáreas quemadas en el departamento de Gard, donde un bombero resultó gravemente herido, en vísperas de una nueva ola de calor.

Al sur de la localidad de Nîmes, un incendio destruyó 200 hectáreas de pinos. En Marsella, la segunda mayor ciudad de Francia, un fuego declarado a finales de la tarde se extendió por 35 hectáreas, según el Servicio Departamental de Incendios y de Socorro (Sdis).

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Ppor eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.