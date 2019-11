PSG s. Club Brujas por la Champions League | Fuente: @PSG

Esta cuarta fecha, PSG puede sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El cuadro parisino se enfrentará al Club Brujas, equipo al que hace diez días goleó en Bélgica.

PSG mantiene una trayectoria impecable a pesar de que no ha podido contar aún con sus dos estrellas, el brasileño Neymar y Kylian Mbappe.



No solo ha ganado los tres encuentros que ha jugado sino que su portero, el costarricense Keylor Navas, no ha encajado gol alguno.



¿Cuándo y a qué hora juega el PSG vs. Club Brujas?

PSG vs. Club Brujas chocarán en duelo vibrante el miércoles, 6 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 15:00 horas (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs. Club Brujas?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN.

Horarios en el mundo: PSG vs. Club Brujas