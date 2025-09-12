Últimas Noticias
El papa León XIV pide una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados"

Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad.
Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad. | Fuente: RPP
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En el marco de la apertura del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025', en el que participa RPP, León XIV subrayó la necesidad de alzar la voz frente al "negocio de las guerras", la situación de los inmigrantes y la pobreza.

El papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano a los participantes del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025', entre ellos, la directora periodística de RPP, Susana Vera; ante quienes pidió una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados" en un mundo "marcado por conflictos y divisiones".

Ese pacto no debe basarse "en el lucro, sino en la entrega; no en la sospecha, sino en la confianza. El cuidado, el don y la confianza no son virtudes que se practiquen solo en el tiempo libre: son pilares de una economía que no mata, sino que profundiza y amplía la participación en la vida", añadió ante los asistentes al encuentro internacional.

Durante las próximas dos jornadas, la capital italiana acogerá mesas redondas y encuentros dedicados a la fraternidad, con la presencia de premios nobel y otras personalidades, así como un "macroconcierto' en la Plaza de San Pedro con artistas como la colombiana Karol G, los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams, o el tenor italiano Andrea Bocelli.

El pontífice estadounidense y peruano subrayó en su discurso la necesidad de alzar la voz frente al "negocio de las guerras", la situación de los inmigrantes y la pobreza, y recalcó el valor esencial del camino de la fraternidad en un mundo "marcado por conflictos y divisiones" en el que "es aún más importante estar unidos en un fuerte y valiente no a la guerra".

La solución, reiteró, "no puede ser el silencio", sino que "la respuesta es elegir una dirección diferente de vida, crecimiento y desarrollo".

Asimismo, León XIV recordó a su predecesor, Francisco, a quien elogió por enseñar que la guerra "no es la manera correcta de resolver un conflicto".

"Os animo a continuar esta obra de siembra silenciosa. Esto puede dar lugar a un proceso participativo centrado en la humanidad y la fraternidad, que no se limita a enumerar derechos, sino que también incluye acciones y motivaciones concretas que nos diferencian en nuestra vida cotidiana", aseveró.

Tras estas palabras, el papa planteó a los participantes la importancia de hacerse una pregunta: "¿Dónde estás en el 'negocio' de las guerras que destrozan la vida de jóvenes obligados a tomar las armas?".

"¿Dónde estás entre los migrantes despreciados, encarcelados y rechazados, entre quienes buscan salvación y esperanza, pero encuentran muros e indiferencia?, ¿Dónde estás, hermano, hermana, cuando los pobres son culpados de su pobreza", añadió.

Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad.

El encuentro, que celebra su tercera edición, finalizará con el concierto y con una exhibición aérea de 3 500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

León XIV RPP Vaticano

