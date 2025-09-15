Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Rubio reafirma el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos a Israel y exige el desarme de Hamás

Rubio afirma que Irán es un
Rubio afirma que Irán es un "riesgo inaceptable" para Israel, EE.UU. y el mundo | Fuente: EFE | Fotógrafo: HAIM TZACH / GPO / HANDOUT
France 24

por France 24

·

En conferencia de prensa, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pidió el desarme del grupo islamista Hamás. Entretanto, el Ejército del Estado de mayoría judía intensifica los ataques contra el norte de Gaza, en los que este lunes ha matado a al menos 13 palestinos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel atacará a los miembros de Hamás, "dondequiera que estén", advirtió este lunes 15 de septiembre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una rueda de prensa junto al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Las palabras de Netanyahu llegan después de la inédita embestida de Israel contra los líderes políticos del grupo islamista en Qatar la semana pasada y en medio de la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el mayor aliado del Estado de mayoría judía.

Asimismo, el líder del Likud afirmó que quienes critican a su país por el asalto en la capital qatarí demuestran una "enorme hipocresía", pese a que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se encuentra entre quienes emitieron reproches frente a lo ocurrido.

Para justificar su orden de atacar en Doha, Netanyahu señaló la resolución de la ONU aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, la cual establece que ningún país puede albergar “terroristas”.

“No se tiene tal soberanía cuando se les ha dado una base a los terroristas”, remarcó.

Netanyahu a líderes de Hamás: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”

No obstante, Netanyahu pareció reconocer que las fuerzas de Israel no lograron matar a los líderes de Hamás, pero afirmó que su país envió un mensaje al grupo islamista con el ataque: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la ira de los aliados del Golfo por el ataque, Rubio respondió que “aún quedan algunos aspectos fundamentales que deben abordarse, independientemente de lo ocurrido”.

Además, el secretario de Estado de EE. UU. reiteró su apoyo "incondicional" a Israel y pidió el desarme completo del grupo islamista palestino. 

"Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región", sentenció Rubio.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Qatar Israel Estados Unidos EE.UU. Marco Rubio Hamás Gaza

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA