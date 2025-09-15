Rubio reafirma el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos a Israel y exige el desarme de Hamás

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel atacará a los miembros de Hamás, "dondequiera que estén", advirtió este lunes 15 de septiembre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una rueda de prensa junto al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Las palabras de Netanyahu llegan después de la inédita embestida de Israel contra los líderes políticos del grupo islamista en Qatar la semana pasada y en medio de la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el mayor aliado del Estado de mayoría judía.

Asimismo, el líder del Likud afirmó que quienes critican a su país por el asalto en la capital qatarí demuestran una "enorme hipocresía", pese a que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se encuentra entre quienes emitieron reproches frente a lo ocurrido.

Para justificar su orden de atacar en Doha, Netanyahu señaló la resolución de la ONU aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, la cual establece que ningún país puede albergar “terroristas”.

“No se tiene tal soberanía cuando se les ha dado una base a los terroristas”, remarcó.

Netanyahu a líderes de Hamás: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”

No obstante, Netanyahu pareció reconocer que las fuerzas de Israel no lograron matar a los líderes de Hamás, pero afirmó que su país envió un mensaje al grupo islamista con el ataque: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la ira de los aliados del Golfo por el ataque, Rubio respondió que “aún quedan algunos aspectos fundamentales que deben abordarse, independientemente de lo ocurrido”.

Además, el secretario de Estado de EE. UU. reiteró su apoyo "incondicional" a Israel y pidió el desarme completo del grupo islamista palestino.

"Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región", sentenció Rubio.