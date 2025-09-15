Pedro Sánchez: "Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que hasta que no cese la "barbarie" ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más, tras la inédita suspensión el domingo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por la acción de activistas propalestinos.

Sánchez habló así en el Congreso, en la reunión de los grupos parlamentarios socialistas, después de que este domingo se tuviera que suspender la etapa final de la Vuelta Ciclista, que llegaba a Madrid, por las protestas propalestinas y en contra del "genocidio" israelí en Gaza.

Según Sánchez, este sentir lo comparte una inmensa mayoría de los ciudadanos, independientemente de lo que voten: "Da igual porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel".



¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa Israel tras la invasión de Gaza?



El domingo por la mañana, antes de que tuviesen lugar las protestas en Madrid, Sánchez señaló a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.

Tras conocerse la suspensión de la competición, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de haber incitado las manifestaciones propalestinas.

El debate abierto tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo, como ya está ocurriendo, señaló este lunes Sánchez al insistir en que Israel no debe utilizar cualquier plataforma internacional para "blanquear su presencia".

En este sentido, sostuvo que las organizaciones deportivas deberían plantearse si Israel debe seguir participando en competiciones internacionales, preguntándose por qué se expulsó a Rusia tras invadir Ucrania y no se hizo lo mismo con Israel después de la invasión de Gaza.

Sánchez ya planteó esta cuestión en mayo pasado ante el Festival de Eurovisión al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.