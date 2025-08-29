Últimas Noticias
Rusia acusa a Ucrania y a la Unión Europea de sabotear acuerdos alcanzados entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska

Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron hace dos semanas en Alaska con Ucrania como principal punto de agenda.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El viceministro de Exteriores ruso expresó su confianza en que la Administración estadounidense mantendrá los esfuerzos en el marco de los acuerdos y los avances alcanzados en la reunión de Putin y Trump en Alaska.

Ucrania y la Unión Europea sabotean los acuerdos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, durante la reunión celebrada a mediados de agosto en Alaska, denunció hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Partimos de que no habrá desviación alguna de los acuerdos (alcanzados en Alaska). Esperamos que Kiev y las capitales europeas que los sabotean abiertamente, acaben por comprender esto", dijo, citado por la agencia RIA Nóvosti.

El alto diplomático ruso expresó su confianza en que la Administración estadounidense "mantendrá los esfuerzos en el marco de los acuerdos y los avances alcanzados en la importantísima reunión de los presidentes en Alaska".

"Nosotros trabajamos ahora para no permitir a quienes se oponen al avance en dirección a una solución de la situación en Ucrania, socavar el entendimiento alcanzado en Anchorage. Es la tarea de primer orden", insistió.

Dos semanas después de la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense en Alaska, y tras la reunión sostenida entre Trump y lideres de Ucrania y varios países europeos, el proceso de búsqueda de paz en el conflicto ucraniano parece dar muestras de estancamiento, ya que las diferencias entre Moscú y Kiev son irreconciliables.

