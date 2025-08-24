Últimas Noticias
Ucrania reivindica ataque con drones contra terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia

Ucrania reivindica ataque con drones contra terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia
El gobernador de Leningrado había anunciado en su cuenta de Telegram que en la noche pasada fueron derribados una decena de drones que pretendían atacar una terminal de Novatek. | Fuente: Reuters
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La ofensiva fue reivindicada por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según informó la agencia Ukrinform. El objetivo fue una terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia.

El ataque con drones contra instalaciones en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, que se produjo en la madrugada de este domingo, ha sido reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según informó la agencia Ukrinform.

El objetivo fue una terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia.

"A través de esta terminal, Rusia comercia con crudo y gas con la ayuda de la 'flota fantasma'. Las sanciones por medio de drones del SBU reducen el influjo de divisas extranjeras que Rusia necesita para librar la guerra", afirmó una fuente del SBU a Ukrinform.

El puerto de Ust-Lugá, en la región rusa de Leningrado y a 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, ya había sido blanco de un ataque similar en el 4 de enero este año, destacó Ukrinform.

Con anterioridad, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, había anunciado en su cuenta de Telegram que en la noche pasada fueron derribados una decena de drones que pretendían atacar una terminal de Novatek.

La caída de los fragmentos de los drones causó un incendio, agregó el funcionario.

