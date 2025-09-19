Últimas Noticias
Venezuela califica de "exitosa" maniobra militar en isla del Caribe ante "amenaza" de EE.UU. [VIDEO]

Un vídeo que muestra imágenes de aviones, helicópteros, buques y tanques de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como efectivos armados en formación con un fondo paradisíaco característico de La Orchila.
De acuerdo con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, el despliegue de las fuerzas militares fue "suficiente" para afinar y cohesionar los distintos sistemas de armas del país.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó este viernes como "exitosa" la maniobra militar ordenada por el presidente Nicolás Maduro en la isla de La Orchila, ubicada en aguas venezolanas en el mar Caribe, ante el despliegue naval que mantiene EE.UU. en la región y que Caracas considera como una "amenaza".

"Ha sido una operación bien completa, bien exitosa, aun cuando faltan horas todavía para finalizar, podemos decir 'misión cumplida'", expresó el funcionario durante una reunión con autoridades militares transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el funcionario, que acusó a EE.UU. de tener "una guerra no declarada" contra su territorio, el lapso de tres días previsto para "el despliegue aeronaval y terrestre" fue "suficiente para afinar, ajustar, armonizar y cohesionar los distintos sistemas de armas" del país.

Además, dijo que, como parte de los ejercicios, Venezuela probó, entre otras cosas, "misiles de la clase C-802 y CM-90", usados para la defensa antibuques.

"Hicieron un lanzamiento muy efectivo, muy eficaz, muy preciso y eso nos da mucha fortaleza porque sabemos que nuestra Armada Bolivariana tiene poder, tiene capacidades y tiene valor", agregó.

Régimen venezolano y sus maniobras militares en medio de la tensión con Estados Unidos

De igual forma, el titular de Defensa indicó que "hasta ahora no ha habido ningún accidente ni incidente" durante las maniobras, lo que, a su juicio, "dice mucho del adiestramiento" que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde el miércoles, el país suramericano lleva a cabo maniobras militares en la isla de La Orchila con el fin, según ha dicho Padrino López, de "elevar el apresto operacional" ante la "amenaza" de EE.UU., que tiene, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados bajo el argumento de acciones contra el narcotráfico.

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en su nación un "Gobierno títere" que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Caracas.

