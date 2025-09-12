Rusia: terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región de Kamchatka

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un terremoto de magnitud 7.4 se registró cerca de la costa este de la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, capital de la región, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, de acuerdo con los del USGS.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque las autoridades locales se mantienen en alerta y continúan monitoreando la situación.

Cabe recordar que la península de Kamchatka es una zona de alta actividad sísmica.

La agencia estadounidense indicó que este sismo es una réplica del terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en la mencionada península el pasado 29 de julio.

“Es la réplica más grande registrada tras el terremoto principal de magnitud 8.8. En el lugar del terremoto, la placa del Pacífico se desplaza al oeste-noroeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad aproximada de 80 mm/año. La ubicación del terremoto y el mecanismo de falla coinciden con fallas a lo largo de la interfaz de la placa de la zona de subducción del arco Kuril-Kamchatka”, detalló.