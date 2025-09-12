Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Rusia: terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región de Kamchatka

Un sismo de magnitud 7.4 se registró cerca de la costa este de la región de Kamchatka.
Un sismo de magnitud 7.4 se registró cerca de la costa este de la región de Kamchatka. | Fuente: USGS
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un terremoto de magnitud 7.4 se registró cerca de la costa este de la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, capital de la región, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, de acuerdo con los del USGS.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque las autoridades locales se mantienen en alerta y continúan monitoreando la situación.

Cabe recordar que la península de Kamchatka es una zona de alta actividad sísmica.

La agencia estadounidense indicó que este sismo es una réplica del terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en la mencionada península el pasado 29 de julio.

“Es la réplica más grande registrada tras el terremoto principal de magnitud 8.8. En el lugar del terremoto, la placa del Pacífico se desplaza al oeste-noroeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad aproximada de 80 mm/año. La ubicación del terremoto y el mecanismo de falla coinciden con fallas a lo largo de la interfaz de la placa de la zona de subducción del arco Kuril-Kamchatka”, detalló.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rusia Terremoto Sismo kamchatka

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA