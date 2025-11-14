Rusia vuelve a bombardear Kiev en un ataque masivo, con misiles y drones, que deja cinco muertos y varios heridos

Rusia volvió a bombardear la pasada madrugada Kiev con un ataque masivo con misiles y drones que mató a cinco civiles y dejó más de treinta heridos, según cifras ofrecidas por las autoridades ucranianas.
El parte de la Fuerza Aérea ucraniana muestra que los rusos lanzaron contra el conjunto de Ucrania un total de 430 drones y 19 misiles de distintos tipos. De los drones empleados por Rusia cerca de trescientos eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, una cantidad inusualmente alta en este tipo de ataques rusos.
Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 405 drones y 19 misiles.