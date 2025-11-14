Rusia vuelve a bombardear Kiev en un ataque masivo, con misiles y drones, que deja cinco muertos y varios heridos

Ciudadanos observan el trabajo del servicio de emergencia tras el ataque ruso a una residencia en Kiev, Ucrania. | Fotógrafo: MAXYM MARUSENKO

Dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia y seis de los nueve misiles balísticos Iskander fueron derribados por Ucrania, que en los últimos ataques no había podido interceptar la mayoría de misiles de estos tipos.

La mejora en la efectividad del funcionamiento de las defensas aéreas fue destacada por el presidente Volodímir Zelenski en uno de los mensajes que dedicó al ataque esta mañana.

Tras recibir del Ejército el balance del ataque, Zelenski destacó el papel de los sistemas de misiles estadounidenses Patriot con que cuenta Ucrania en la respuesta a este nuevo ataque masivo ruso.

Ucrania recibió a principios de este mes de Alemania dos sistemas adicionales Patriot, y está comprando a Estados Unidos con dinero de sus socios europeos nuevos misiles para esta tecnología antiaérea.