A un día de la cumbre entre Putin y Trump, Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de 84 prisioneros de cada bando

En junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo ocho canjes de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados el 2 de junio en Estambul.

Rusia y Ucrania efectuaron este jueves un nuevo canje de prisioneros en el marco del cual intercambiaron a 84 personas de cada bando, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas", señala el parte castrense.

La nota indica que los militares rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben asistencia psicológica y médica necesaria.

"Los Emiratos Árabes Unidos realizaron labores de mediación humanitaria durante el regreso de los militares rusos del cautiverio", añadió el comunicado.

Canjes previos entre junio y julio

El Kremlin había vinculado previamente la celebración de una nueva ronda de negociaciones directas entre Moscú y Kiev al fin de los canjes acordados anteriormente.

El nuevo intercambio tiene lugar a un día de la cumbre en Alaska entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el fin de los combates en Ucrania será el principal tema de la agenda.