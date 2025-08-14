Últimas Noticias
A un día de la cumbre entre Putin y Trump, Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de 84 prisioneros de cada bando

Vista de un cartel de reclutamiento para una unidad del ejército ucraniano, este miércoles en Leópolis.
Vista de un cartel de reclutamiento para una unidad del ejército ucraniano, este miércoles en Leópolis. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rostyslav Averchuk
Agencia EFE

por Agencia EFE

En junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo ocho canjes de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados el 2 de junio en Estambul.

Rusia y Ucrania efectuaron este jueves un nuevo canje de prisioneros en el marco del cual intercambiaron a 84 personas de cada bando, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas", señala el parte castrense.

La nota indica que los militares rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben asistencia psicológica y médica necesaria.

"Los Emiratos Árabes Unidos realizaron labores de mediación humanitaria durante el regreso de los militares rusos del cautiverio", añadió el comunicado.

Canjes previos entre junio y julio

En junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo ocho canjes de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados el 2 de junio en Estambul.

El Kremlin había vinculado previamente la celebración de una nueva ronda de negociaciones directas entre Moscú y Kiev al fin de los canjes acordados anteriormente.

El nuevo intercambio tiene lugar a un día de la cumbre en Alaska entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el fin de los combates en Ucrania será el principal tema de la agenda.

Informes RPP

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Rusia Ucrania Vladímir Putin Donald Trump

