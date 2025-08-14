Últimas Noticias
Cumbre clave en Alaska: ¿dónde y a qué hora será la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin?

La reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.
La reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Kremlin confirmó la locación y la hora exacta de la cita entre ambos líderes, diálogo que incluirá un "desayuno de trabajo".

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, comenzarán a las 11:30 hora local (19:30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska, según informó hoy el Kremlin.

"Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana", dijo en rueda de prensa telefónica Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

Primero habrá un "cara a cara" entre ambos mandatarios, a los que después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un "desayuno de trabajo".

Como ya había adelantado la Casa Blanca, la reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

La delegación rusa incluirá al propio Ushakov; a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov; y de Finanzas, Antón Siluánov; y el enviado del Kremlin para cooperación económica con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Además de Ucrania, otros asuntos a tratar serán "la garantía de la paz y seguridad, y los más candentes temas regionales e internacionales", resaltó.

"Se espera un intercambio de opiniones relativo al futuro desarrollo de la cooperación bilateral, incluido en el ámbito económico-comercial. Destaco que esta cooperación tiene un enorme potencial que, lamentablemente, no ha sido aún aprovechado", dijo.

Ushakov destacó que cerca de la base existe un cementerio en el que están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945, al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

"Así que, la reunión tendrá lugar cerca de un lugar importante históricamente y que recuerda la hermandad militar entre los pueblos de nuestros países. Y eso es especialmente simbólico en el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y el imperialista Japón", afirmó.

Confirman rueda de prensa conjunta

Al término de las conversaciones, precisó, habrá una rueda de prensa conjunta, tras lo que la delegación rusa abandonará "de inmediato" el territorio estadounidense.

Según la prensa rusa e internacional, Putin y Trump abordarán mañana, viernes, todo el espectro de asuntos relativos a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, desde la cuestión territorial hasta un posible alto el fuego, sea sólo aéreo o total.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que Kiev no aceptará ninguna propuesta que no sea consensuada con Ucrania, aspecto en lo que ha recibido el total apoyo esta semana de los principales líderes europeos.

