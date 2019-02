El proceso podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. | Fuente: AFP

El Tribunal Supremo abrió este martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana amenaza la política española con precipitar unas elecciones anticipadas.



En la majestuosa sala de audiencias, en Madrid, los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces. En esta primera sesión, los abogados de los acusados denunciaron supuestas vulneraciones procesales y presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.



"La causa atenta contra la disidencia política", afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, contra el que la fiscalía pide 25 años de cárcel. "Hagan de jueces y no de salvadores de la patria", conminó al tribunal otro de los letrados, Jordi Pina.



El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.



Acusados por rebelión

El principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, es el gran ausente del juicio. "Vamos a poder desenmascarar la cosntrucción artificial de una causa política", que va a ser "también un test de estrés para la democracia española", aseveró el ex mandatario desde Berlín.



Aparte de Junqueras, para los otros once acusados el ministerio público solicita entre 7 y 17 años de cárcel. Entre ellos se encuentran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables en el momento de los hechos de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.



En total, nueve están acusados de rebelión -con el agravante de malversación de fondos públicos para seis de ellos- y se encuentran en prisión preventiva. "Lo que haremos es utilizar este juicio como una herramienta de denuncia internacional, que refuerce nuestra causa por la autodeterminación y la independencia de Cataluña", prometió la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

(Con información de AFP)

Intento de secesión de octubre de 2017 Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.

Una cuestión clave del juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.

La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo del 1 de octubre de 2017 "siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".