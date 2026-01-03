Traslado de Nicolás Maduro a Nueva York genera festejos ante la corte y protestas en Times Square

El himno de Venezuela resonó este sábado en diversos lugares de la Gran Manzana tras la detención y posterior traslado a Nueva York del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pero por distintos motivos: unos lo cantaron para celebrar la caída del líder y otros para pedir paz para el país suramericano.



En Times Square centenares de personas se manifestaron en contra de la guerra en Venezuela con carteles como 'Liberen a Maduro' o 'Apoyemos la Revolución Bolivariana', así como con cánticos que decían: "¡Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela!".



Por otra parte, frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York -el tribunal desde el que Maduro fue acusado formalmente en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas- decenas de venezolanos celebraban la intervención de Estados Unidos con pancartas que rezaban: 'Maduro no es un presidente, es un narcotraficante' o 'Libertad para Venezuela'.



Isabella Pérez fue al encuentro con el cartel 'Edmundo González es el presidente de Venezuela' para, según contó a EFE, "recordar" a todo el mundo que Maduro "robó las elecciones" y que "quien ganó" los comicios de julio de 2024 "fue Edmundo González".



Por su parte, Mariángel Mujica y Carlos Peña, fueron a la puerta de la Corte del Distrito Sur de Nueva York con una bandera de Venezuela y otra de Estados Unidos.



"El apoyo que ha dado Estados Unidos a Venezuela ha sido indispensable para que podamos salir, o por lo menos para que podamos ver un poquito de esperanza en este túnel tan oscuro durante tantos años", dijo a EFE la joven venezolana de 27 años asentada en Nueva York.



A su vez, Peña dijo agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le haya "dado la mano" a su país.



"Puede ser que nos toque un camino bastante difícil, pero es por lo menos un primer paso, que es extraer un poco ese cáncer que nos estaba perjudicando por mucho tiempo", añadió el padre de familia que acudió a la celebración junto a su esposa, Mujica, y su hijo pequeño.



Para Jesús Aguais, el día de hoy es "agridulce": pese a que la salida de Maduro era un momento "esperado", aún quedan otras "cabezas" del régimen en el país.



"Lo que lo hizo más confuso fueron las declaraciones de Donald Trump. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla de una Venezuela tan transaccional, diciendo que el petróleo de Venezuela le pertenece a los Estados Unidos", añadió Aguais, quien lidera de la organización Aid for Aids.



También hubo hoy celebraciones por la caída de Maduro por parte de venezolanos y cubanos en Florida.



Se espera que Maduro sea trasladado inicialmente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.



Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.