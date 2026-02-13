Comisión de Ética investigará a Milagros Jáuregui por presuntas irregularidades en albergue La Casa del Padre

La Comisión de Ética investigará a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), por supuestas irregularidades en el albergue de menores La Casa del Padre. Así lo anunció el presidente de este grupo parlamentario, Elvis Vergara (Acción Popular).

En declaraciones a la prensa, Vergara dijo que se contempla citar a la legisladora por la exposición pública de menores de edad víctimas de abuso sexual y residentes del albergue, que fue fundado por la pastora hace más de década.

“Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, más allá del pedido de información que hemos cursado como comisión, una solicitud oficial de dos congresistas y probablemente se sumen algunos más para investigar este caso y eventualmente, si corresponde, sancionar”, comentó.

La Comisión de Ética ya ha solicitado a la legisladora un informe detallado sobre el albergue La Casa del Padre, un centro de acogida que recibe a niñas de entre 10 y 13 años que están embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

Jáuregui niega haber expuesto a menores víctimas de abuso tras difusión de imágenes

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se pronunció ante la reciente controversia generada por la difusión de imágenes en las que se observaría en actos públicos a menores víctimas de abuso sexual residentes de su albergue

La parlamentaria de Renovación Popular sostuvo que el material visual no fue difundido de manera oficial por la institución y atribuyó las críticas a una campaña de difamación en su contra motivada por su labor legislativa.

"Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera", expresó la parlamentaria para RPP.

Trasladan a menores residentes del albergue

El Ministerio de la Mujer inició el traslado de las menores residentes del centro de acogida de administración privada 'La Casa del Padre', fundado por la parlamentaria Milagros Jáuregui, luego de conocerse públicamente imágenes de menores de edad víctimas de violación sexual participando en eventos de la organización.

La entidad agregó que el objetivo es "priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes" víctimas de violación sexual.

Por su parte, la Fiscalía de Familia de Lima Este efectuó este jueves una visita inopinada en el albergue, ubicado en Cieneguilla, "con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones legales con la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad".

El Ministerio Público informó que durante la diligencia se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes.