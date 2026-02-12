Últimas Noticias
Perú vs Ecuador EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Perú vs Ecuador EN VIVO | Guía de TV Sudamericano Femenino 20
por Erick Chavez

Perú vs Ecuador EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub 20.

Perú vs Ecuador EN VIVO: se enfrentan este viernes 13 de febrero por la fecha 5 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Ecuador en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El partido entre Perú vs Ecuadore se enfrentan este miércoles 11 de febrero en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Perú vs Ecuador en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

  • En Perú, el partido entre Perú vs Ecusdor comienza a las 4:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 4:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 5:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 6:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Perú vs Ecuador comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Ecuador en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Ecuador se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.

