Tres inevitables temas internacionales, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

A pesar de que estemos obligados a vivir abrumados por nuestros problemas políticos y nuestros desastres naturales, no es razonable perder la perspectiva de lo que sucede a nivel global. Hay por lo menos tres temas que deben ser destacados por la influencia que van a tener a largo plazo sobre el mundo que se está formando ante nuestros ojos. El primero es la quiebra de un banco emblemático en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, asociado a las grandes empresas del mundo digital. La autoridad federal procedió rápidamente a una operación de rescate, porque nadie ha olvidado la grave crisis que se produjo el 2008 a partir de la quiebra de un banco asociado con las hipotecas y el mercado inmobiliario. Las repercusiones se sintieron de inmediato en Suiza, donde el riesgo de “contagio” y la pérdida de confianza de los inversionistas fueron detenidos rápidamente con la autorización de compra del Crédit Suisse por la UBS. El segundo tema es geopolítico: la visita a Moscú del presidente chino Xi Jinping, quien al cabo de diez años en el poder, busca jugar un papel en zonas en las que evitaba disputar la hegemonía de Estados Unidos: el Medio Oriente y Europa, en particular el escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania. El tercer tema es el que menos repercusión ha tenido en nuestro país y es sin embargo el más importante: la presentación del nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC. Científicos y políticos de 195 países se han puesto de acuerdo sobre una grave previsión, que llegaremos a un aumento de la temperatura de 1.5 grados el año 2035. El Panel confirma el papel de la acción humana en el calentamiento global y anticipa los fenómenos que no cesarán de multiplicarse: sequías, lluvias, inundaciones, huracanes, aumento del nivel del mar. En suma, obstáculos al desarrollo y a la vida de nuestra especie.



Las cosas como son