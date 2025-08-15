Vocero de la Cancillería ucraniana: "La paz no puede constituirse sobre concesiones territoriales ni renuncias a nuestra soberanía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ruslan Spirin, vocero de la Cancillería de Ucrania para América Latina, dijo esperar que la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin -que se realizará en Alaska- sirva para encaminar "un alto al fuego pleno, inmediato, incondicional y verificable".

Spirin afirmó que cualquier diálogo debe evitar "acuerdos cosméticos o pausas propagandistas", que podrían ser utilizados por Rusia para reorganizarse militarmente, en donde agregó que Trump "ha manifestado su voluntad de hacer todo lo posible para detener la guerra".

"La guerra continúa exclusivamente porque Rusia así lo ha decidido. Moscú ha rechazado en múltiples ocasiones propuestas de alto al fuego total o parcial, incluso aquellos que fueron apoyado por Estados Unidos y la comunidad internacional. Cualquier diálogo debe evitar caer en la trampa de los acuerdos 'cosméticos' (superficiales) o las pausas propagandistas que Rusia utiliza para rearmarse", declaró en Ampliación de Noticias.

Cuestionamiento a la postura de Rusia

Cuestionamiento a la postura de Rusia

En esa línea, sostuvo que, si Rusia busca la paz, debe aceptar el alto al fuego y aceptar las propuestas de Ucrania, como plantear un mecanismo de monitoreo liderado por EE.UU. y con participación de las potencias europeas.

"La paz no puede constituirse sobre concesiones territoriales, de renuncias a nuestra soberanía. No puede alterar nuevas agresiones en Europa", añadió.

Por otro lado, sostuvo que la duda desde el lado ucraniano es la postura rusa frente a la guerra, ya que desde Kiev consideran que Moscú utilizaría dichas negociaciones como "una estrategia dilatoria" para "consolidar sus posiciones militares y debilitar el apoyo internacional a Ucrania".

"En 2008, después de invadir Georgia, Rusia habló de negociaciones mientras ocupaba Abjasia y Osetia del Sur. En 2014, tras la ocupación de Crimea y partes de la región de Donbass, firmaron acuerdos que nunca respetaron. Y hoy, tras más de tres años de esa guerra a toda escala (…) pretende imponer sus condiciones como si fueran legítimas, no lo son y la agresión no puede ser la base de ninguna negociación", mencionó.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Respecto a las declaraciones de Donald Trump, quien en varias ocasiones ha sugerido que Ucrania debería considerar concesiones territoriales; Spirin dejó claro que cualquier conversación sobre su país sin su participación está "condenada al fracaso".

"Cualquier conversación sobre Ucrania sin nuestra participación está condenada al fracaso moral, político, todo. Lo hemos dicho con claridad, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Todo debe ser a base de la legislatura. Nuestro presidente [Volodímir Zelenski] ha expresado su disposición al diálogo siempre, pero no a costa de nuestra soberanía ni de la justicia.

Spirin destacó que la "fórmula de paz" propuesta por Ucrania cuenta con el respaldo de más de 100 países y organizaciones internacionales. Subrayó que Europa y Reino Unido han reafirmado su apoyo al derecho de Ucrania a elegir su propio destino, incluyendo su intención de unirse a la Unión Europea.