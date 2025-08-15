Últimas Noticias
"Mucho está en juego": Donald Trump viaja a la cumbre con Vladímir Putin en Alaska acompañado de la cúpula de su Gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.
| Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense espera conseguir al menos un alto al fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió en la mañana de este viernes rumbo a Anchorage, Alaska, donde se verá cara a cara con su homólogo ruso Vladímir Putin para dialogar sobre una tregua en Ucrania, reunión a la que llegará acompañado de gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete.

"¡¡¡MUCHO ESTÁ EN JUEGO!!!", insistió el mandatario estadounidense en su red Truth Social poco antes de partir desde Washington hacia el estado norteño, escenario de la primera reunión entre líderes de ambos países desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano en 2022.

Entre los altos funcionarios que acompañan a Trump se incluyen los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, además del director de la CIA, John Ratcliffe y su jefa de Despacho, Susie Wiles.

También integran la delegación oficial estadounidense la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú en nombre de Trump.

Trump: "Algo va a salir de esta reunión"

"No estoy aquí para negociar por Ucrania. Estoy aquí para hacer que se sienten a la mesa", insistió el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One.

Trump ha dicho que quiere una segunda cita "muy pronto" que incluya también al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, si su conversación con Putin marcha bien.

Preguntado sobre si EE.UU. ofrecería garantías de seguridad a Kiev ante un eventual acuerdo de paz con Moscú, Trump contestó con un "quizás" y agregó que en ese caso este respaldo sería en conjunto con las naciones europeas, pero "no en la forma de la OTAN".

"Creo que algo va a salir de esta reunión (con Putin). Noté que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso está bien. Me gusta, porque quieren hacer negocios, pero no haremos negocios hasta que resolvamos lo peor", dijo el mandatario, quien reiteró que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas.

Cumbre clave

Trump y Putin se reunirán en la tarde de hoy en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska que fue parte de Rusia hasta 1867.

El enclave militar es uno de los puestos más importantes para vigilar y contrarrestar a Rusia en el Ártico.

El mandatario estadounidense ha rebajado las expectativas de este primer encuentro entre los dos líderes desde 2019, después de reconocer que obtener la paz en Ucrania "era algo más difícil de lo que pensaba", tras prometer antes de llegar a la Casa Blanca en enero que lo lograría en 24 horas.

Trump espera conseguir, al menos, un alto el fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

