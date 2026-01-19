La UE responde a las amenazas de Trump por Groenlandia: "Europa dispone de una serie de herramientas para proteger sus intereses"

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este lunes que la UE “no busca pelea” por Groenlandia pero que será “firme” en la defensa de sus intereses, para lo que cuenta con diferentes “herramientas”.

“No tenemos ningún interés en buscar pelea, pero nos mantendremos firmes. Europa dispone de una serie de herramientas para proteger sus intereses”, aseguró la política estonia tras reunirse en Bruselas, con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

A través de un mensaje en redes sociales tras el encuentro, Kallas afirmó que “la seguridad del Ártico es un interés transatlántico compartido, y uno que podemos discutir con nuestros aliados estadounidenses”.

“Pero las amenazas arancelarias no son la forma de abordar esta cuestión. La soberanía no es negociable”, indicó sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia.

“Dinamarca y Groenlandia no están solas”

Trump se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concedieran el Premio Nobel.

"Sin comentarios", dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

El mandatario estadounidense defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE. UU. por oponerse a sus planes.

“Dinamarca y Groenlandia no están solas”, aseguró Kallas.

"La UE está preparada para responder"

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz comunitario Olof Gill dejó claro que ahora “la prioridad es involucrarse -no escalar- y evitar la imposición de aranceles”.

A su juicio, esto “al final esto dañaría a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico”.

“Si se impusieran los aranceles, la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder, porque haremos todo lo necesario para proteger el interés económico europeo", dijo.

En una reunión de urgencia celebrada el domingo, los embajadores de los Veintisiete plantearon la posibilidad de adoptar represalias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una opción que ya estuvo sobre la mesa el año pasado, pero que los Veintisiete aparcaron en aras de permitir el acuerdo comercial que Bruselas y Washington alcanzaron en verano.

La posible medida está congelada hasta el próximo 6 de febrero, pero los países de la UE estudian ahora la posibilidad de aplicarla si Trump impone definitivamente los aranceles.

Además varios países -entre ellos Francia, Alemania, España y Polonia, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas- reclamaron ayer la necesidad de activar por primera vez en la historia el instrumento anticoerción, que entró en vigor en 2023 para hacer frente a "una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión".

Este instrumento permitiría a la Comisión Europea imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.