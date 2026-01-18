Europa tilda de "chantaje" la amenaza de Trump y prepara represalias comerciales por Groenlandia

Soldados daneses desembarcan de un barco en el puerto de Nuuk, Groenlandia, este domingo 18 de enero. | Fuente: EFE

"Bazuca" comercial: La UE evalúa medidas de fuerza

Ante lo que diplomáticos europeos consideran una táctica de coacción política, la Unión Europea analiza la activación de sus instrumentos de defensa comercial más potentes. Según reportaron medios como The Guardian y Bloomberg, el bloque evalúa desempolvar un plan para aplicar aranceles sobre bienes estadounidenses por un valor de 93 000 millones de euros, una medida que había quedado suspendida tras un acuerdo comercial previo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado formalmente que se active el denominado "instrumento anticoerción", conocido coloquialmente en Bruselas como la "gran bazuca" comercial.

Este mecanismo permitiría a la UE imponer restricciones a empresas tecnológicas y proveedores de servicios estadounidenses de manera inmediata y contundente.

El malestar también ha llegado al Parlamento Europeo, donde Manfred Weber, líder del grupo más grande de la cámara, afirmó que "la aprobación no es posible en esta etapa" respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos que estaba pendiente de ratificación.

Bernd Lange, presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo, reforzó esta postura al sostener que "la UE no puede simplemente seguir actuando como si nada hubiera pasado", tras calificar la amenaza de Trump como inaceptable.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la presión económica asegurando que "Europa proyecta debilidad, EE. UU. proyecta fuerza", y añadió que el presidente cree que la seguridad de la región no es posible sin que Groenlandia forme parte de los Estados Unidos.

Seguridad nacional y soberanía en el Ártico

Desde Washington, la administración Trump defiende la adquisición de Groenlandia como un imperativo de seguridad nacional para contrarrestar la presencia de China y Rusia en el Ártico.

No obstante, expertos en defensa citados por las fuentes señalan que Washington ya posee acceso estratégico a través de acuerdos existentes, como los que rigen la base espacial de Pituffik.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, advirtió que esta división solo beneficia a los adversarios comunes de la alianza al señalar que "China y Rusia deben estar disfrutando al máximo", ya que son ellos quienes se benefician de las fracturas entre los aliados.

En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sugirió en una entrevista con La Vanguardia que una acción de fuerza por parte de EE.UU. sería la "sentencia de muerte para la OTAN" y haría a Vladímir Putin el hombre más feliz del mundo.