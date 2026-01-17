Últimas Noticias
¡Tensión mundial! Trump amenaza con imponer aranceles a países europeos que se opongan a la compra de Groenlandia

Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social. | Fuente: EFE | Fotógrafo: BONNIE CASH / POOL
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia "deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos".

Agregó que a partir del 1 de junio de 2026 dicho arancel se incrementará al 25% y que será "exigible y pagable" hasta que se "logre un acuerdo" para "la compra total y plena de Groenlandia" por parte de EE.UU.

"Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado", escribió Trump en Truth Social.

Añadió que a raíz del que denomina "Domo Dorado" (Goldem Dom) y los últimas avances tecnológicos en armamentos defensivos y ofensivos "la necesidad de adquirirlo es especialmente importante".

"Cientos de miles de dólares han sido gastado en programas de seguridad relacionados con 'La Cúpula', incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia —debido a los ángulos, las medidas y los límites— si se incluye esta tierra [Groenlandia] en él", añadió.

Trump dijo que Estados Unidos se encuentra a disposición de negociar "de inmediato" con Dinamarca o con cualquiera de los países mencionados anteriormente, a los que consideró que "han puesto tanto en riesgo" en los intereses de EE.UU. "a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos".

Donald Trump Groenlandia Reino Unido Dinamarca Alemania Reino Unido Suecia Finlandia EE.UU. Estados Unidos

