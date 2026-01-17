¡Tensión mundial! Trump amenaza con imponer aranceles a países europeos que se opongan a la compra de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia "deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos".

Agregó que a partir del 1 de junio de 2026 dicho arancel se incrementará al 25% y que será "exigible y pagable" hasta que se "logre un acuerdo" para "la compra total y plena de Groenlandia" por parte de EE.UU.

"Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado", escribió Trump en Truth Social.

Añadió que a raíz del que denomina "Domo Dorado" (Goldem Dom) y los últimas avances tecnológicos en armamentos defensivos y ofensivos "la necesidad de adquirirlo es especialmente importante".

"Cientos de miles de dólares han sido gastado en programas de seguridad relacionados con 'La Cúpula', incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia —debido a los ángulos, las medidas y los límites— si se incluye esta tierra [Groenlandia] en él", añadió.

Trump dijo que Estados Unidos se encuentra a disposición de negociar "de inmediato" con Dinamarca o con cualquiera de los países mencionados anteriormente, a los que consideró que "han puesto tanto en riesgo" en los intereses de EE.UU. "a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos".

