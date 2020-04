Según el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos. | Fuente: AFP

El Gobierno de México anunció este martes la entrada en la fase 3 de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 marcada por una aceleración de contagios de COVID-19, por lo que formalizará en breves la extensión de las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.



"Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID-19, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido donde se acumulan una gran cantidad de contagios", informó en conferencia de prensa el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. Según el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos.



No obstante, el Gobierno mexicano, que no aplica pruebas masivas a la población, calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser ocho veces mayor a la registrada. Ante la fase 3 de la pandemia, López-Gatell afirmó que hay que mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, como se conocen las medidas de distanciamiento social en México, a fin de que los contagios "sean lo mínimo posible".



Los municipios que logren mantener una baja presencia de la enfermedad podrán levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo. | Fuente: AFP

Suspensión de actividades no esenciales

El Gobierno mexicano obligó frenar las actividades económicas no esenciales hasta el 30 de abril y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres del país. López-Gatell reveló que este martes el Consejo de Salubridad General formalizará la extensión de estas medidas hasta el 30 de mayo, como se anunció la semana pasada.



"Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente y el momento donde más importante es que se reduzcan es precisamente ahora cuando estamos en un momento de aumento diario en número de contagios y hospitalizaciones", expresó el subsecretario. El funcionario dijo que si no se hubiesen aplicado estas medidas durante el mes de abril, el país habría vivido "un escenario devastador" y aseguró que la expansión de la enfermedad se ha comportado "tal como lo hemos contemplado".



López-Gatell explicó que la pandemia está presente en todo el país aunque en "parches", con una gran concentración en zonas urbanas y poca transmisión en municipios rurales. En ese sentido, aseguró que los municipios que logren mantener una baja presencia de la enfermedad podrán levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo.

(Con información de EFE)