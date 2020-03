En tiempos de distanciamiento social, una opción es quedarse en casa viendo películas. Hay varias plataformas gratuitas. | Fuente:

Yo me quedo en casa es el slogan que las personas han tomado para impulsar y mostrar su apoyo a la medida de cuarentena en diferentes países, incluido el Perú, debido al nuevo coronavirus. Así, cada familia se las ingenia para entretenerse durante los 15 días de estado de emergencia dispuesto por el gobierno peruano. Una alternativa ya clásica es maratonear películas. Acá les brindamos algunas opciones gratuitas.

CINE PERUANO

El cineasta Fabrizio Aguilar compartió un listado de sus películas para ser vistas de forma gratuita, durante el distanciamiento social para los peruanos.

"En estos días, donde tenemos que ser responsables y ayudar a mitigar el avance del Covid19, quedándonos en casa, he abierto por una semana, mis 4 largometrajes para que puedan ser vistos libremente desde un link en vimeo", escribió el director de cine en Twitter.

Las cintas escogidas son "Paloma de papel", "Tarata", "Lima 13" y "Norte", la última estrenada en setiembre pasado. Los usuarios podrán verlas con solo acceder a un enlace de Vimeo, plataforma de videos.



Los links anteriores parece que tenían un error. Estos son los enlaces!!!



Paloma de papel https://t.co/3zepPOAKKC



Tarata https://t.co/ISoB3pq2Be



Lima 13 https://t.co/tr4n1w0pUG



Norte https://t.co/a2ipvbmwCh — Fabrizio Aguilar (@faguilar9) March 14, 2020

DE ACCESO LIBRE

Hay algunas cintas colgadas de manera abierta por sus propios estudios, que han pensado en las personas que se quedan en casa debido al nuevo coronavirus. En el caso de la primera película de Pokémon: "Mewtwo vs. Mew", estrenada en 1998.

Esta es la primera aparición del pokémon mewtwo, con grandes poderes psíquicos, creado en un laboratorio del equipo Rocket. Este termina siendo utilizado por Giovanni, líder del equipo Rocket, hasta que aparezcan Ash y sus amigos. Puede verla en el siguiente link.

Lo mismo sucede con el documental "10 Years with Hayao Miyazaki", del canal NHK, que muestra un detrás de escena exclusivo sobre el trabajo del gran cineasta japonés. Él permitió a un solo realizador ser su sombra mientras soñana personajes e historias de lo que se convertiría en la exitosa "Ponyo en el acantilado". Puede verla en el siguiente link.

CINE ESPAÑOL

La Filmoteca Española pondrá a disposición cintas recuperadas y restauradas del cine español. La primera de ellas es "90 minutos" (Antonio del Amo, 1949), ambientada durante la II Guerra Mundial. Noventa minutos es lo que tardará en agotarse el aire disponible en el refugio antiaéreo donde una docena de vecinos con distintas ideas y circunstancias esperan a que acaba el ataque alemán sobre Londres.



Puede verla en el siguiente link.

CINE LATINO

Mientras que el portal Retina Latina tiene un gran catálogo de películas, cortometrajes y documentales hechas en Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Uruguay y Perú. Si busca películas peruanas, puede encontrar "Alias la gringa", "Días de Santiago", "Chicama" y "Cholo", entre otras.

También se encuentran títulos latinos como "Bogotá Blues", "Dolores", "Ramona", "Cilantro y perejil", etc. Buenas opciones para ver en casa en tiempos del nuevo coronavirus.

Puede verlas en el siguiente link.

CORTOMETRAJES

La wewb Short of the Week acoge más de 1500 cortometrajes de gran recorrido en festivales.

Entre las más recientes se encuentran "Double tap", "Lions in the corner", "Sol de agosto" y "Love". Explore el catálogo a su gusto.

Puede ver las cintas en este link.