Uruguay: concluyó el velatorio de José Mujica tras dos jornadas cargadas de emoción [FOTOS]

El velatorio del expresidente uruguayo José Mujica, fallecido este martes a los 89 años, finalizó este jueves tras dos emotivas jornadas en las que fue despedido por miles de personas.



La ceremonia concluyó pasadas las 17:00 hora local (20:00 GMT) con un emotivo homenaje que se llevó a cabo en la explanada del Palacio Legislativo de Montevideo, a las afueras del salón en el que el exmandatario fue velado.



Sobre la Avenida Libertador, miles de personas acompañaron la despedida con aplausos, cantos y mensajes para José Mujica. También, entonaron junto a los artistas Eduardo Larbanois y Mario Carrero la canción 'A Don José'.



"Con libertad, no ofendo ni temo / Que Don José / Oriental en la vida / Y en la muerte también", dice parte de su letra que el maestro y poeta Rubén Lena dedicó al prócer José Gervasio Artigas.



Más temprano, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el velorio de Mujica también fue visitado por miles de personas que demostraron su cariño al exmandatario de diversas formas.



Mientras que una mujer que se paró delante de los restos del exmandatario y entonó allí la canción 'El Adiós', del grupo español Amigos de Gines, una niña le entregó flores a la viuda de Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky.











Mandatarios acudieron al velorio

En horas de la tarde, el chileno Gabriel Boric se convirtió en el primer jefe de Estado en acudir al velorio, a donde ingresó acompañado por su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi.



Vistiendo una camisa blanca y un traje negro, el mandatario chileno saludó primero al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y luego se fundió en un sentido y prolongado abrazo con Topolansky.



Luego, y en un clima de absoluto silencio, se acercó al féretro de Mujica, apoyó sus dos manos sobre la bandera uruguaya que lo cubría y permaneció en silencio durante casi un minuto.







Más tarde, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva arribó al velorio de su amigo Mujica y también tuvo un cálido momento con Topolansky.



"Una persona como Mujica no muere. Se fue su cuerpo, pero plantó sus ideas todos estos años, con la generosidad de un hombre que estuvo 14 años en cárcel y que consiguió salir en libertad sin ningún odio a las personas que lo encerraron y lo torturaron", señaló Lula en una declaración a la prensa tras despedirse del exmandatario.

Sus restos sean cremados y esparcidos en su chacra

Los restos mortales de José Mujica serán cremados y esparcidos en su chacra, siguiendo la voluntad del expresidente.

Aún no se ha confirmado cuándo se llevará a cabo la ceremonia de cremación, que será de carácter privado.

Mujica indicó en varias oportunidades que tras su fallecimiento quería ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en su chacra, más precisamente bajo el árbol donde en 2018 fue enterrada su perra Manuela.

En 2020, en una entrevista con EFE, habló sobre ello al ser consultado sobre el tema: "Ya lo tengo dispuesto, he dicho que cuando me muera me incineren y me entierren ahí debajo de un árbol, donde está Manuela".